Çocuklarınıza merhamet hissini kazandırın

Aile içi iletişim günümüzde neden daha önemli hale geldi? Aile kurumu modern dünyada en çok yıpranan ve zarar gören kurum haline geldi. Aile bireyleri bizzat ailenin kendi kurallarına değil dışarıdaki dünyanın kurallarına uygun hareket eder oldu. Aile yapısı büyük bir travma yaşıyor ve zedeleniyor. Ailenin koruyucu yapısına dair inanç kaybolurken birçok insan ailedeki olumsuzlukların toksik bir duruma yol açtığına dair görüş bildiriyor. Dış dünyanın toksik etkileri ancak aile ilişkilerinin güçlendirilmesiyle engellenebilir. Dışarıda yoğun bir iş temposu ve stres var. İş yerlerinde ve okullarda hırslı ve zorba insanlarla karşılaşıyoruz. Enflasyon, ekonomik zorluklar ya da daha konforlu yaşama arzusunun getirdiği gerginlikler yaşıyor insanlar. Dışarıda insan doğasına aykırı yabancı fikirlerin baskısı, alkol ve madde kullanımında artış, her an bir şiddet davranışına uğrama ya da şahit olma endişesi var. Burada insanı tüm bunlardan koruyacak ve sakinleştirecek aile yapısına ihtiyacımız var. Ailenin kendi yapısındaki bozulma aile içi iletişimi de bozarak hem içeride hem de dışarıda yaşanan çürümeyi hızlandıracaktır. Bu çürümenin reçetesi aile içinde duygusal bağları yeniden kurmak, aile içinde iletişimi artırmak, dinlemek ve konuşmak için fırsatlar oluşturmak anne-babanın koruyucu ve destekleyici rolünü güçlendirmek çocukların kendilerini ifade etmelerine imkan sağlayacak ortamı hazırlamak. Bunun için evde dijital iletişim araçları kullanımının süresini azaltmak, evde fiziksel olarak bir arada olmayı sağlamak, oluşabilecek sorunlara sakince yaklaşmak, aile ve ev ortamını huzurlu bir mekan haline getirmek gerekir. nAile içinde alınabilecek ortak kültür değerlerinin, birçok ritüelin terk edildiği, aile fertleri arasındaki yakın takip ve kontrolün ortadan kalktığı ve yeterli sorumluluk duygusu ve self-respect adını verdiğimiz sağduyu yetersizliği hâlinde çok sayıda kusurlu davranışın ve suç niteliğinde olayın ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Bu noktada modern yaşamın aile ilişkileri üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün suçu modern yaşam ve gelişen teknoloji üzerine yükleyemeyiz. Bu teknoloji sayesinde aile üyeleri uzak mesafelerde de olsa iletişim kuruyor ya da bağlantılarını güçlendirebiliyor. Dolayısıyla modern yaşam ve teknoloji aileyi hem olumlu hem de olumsuz etkileyebiliyor. Modern yaşamın olumsuz etkilerinden en önemlisi geleneksel aile modeli gücünü yitirdi. Kadın ve erkek rolleri değişti. Aile içinde yüzeysel duygular yaşayan, daha bireysel ve haz odaklı kapsül formlar oluştu. Bu haz odaklı kapsül yapıların birbiriyle haberi olmadı. Sorunlar paylaşılmadı, birlikte çözüm üretilmedi. Aile üyeleri yoğun okul ve iş temposu nedeniyle birbirlerini anlamak ve desteklemek için yeterli zamanı bulamadı. Daha bireysel düşünen, ailede huzur bulamayan ve sorunu çözmek için yeterli desteğe sahip olamayan insanlar kısa süren zevkler ve uzun süre devam eden huzursuzluklar içinde bir yaşam sürmeye başladı. Mutluluk ve huzur dışarıda bol harcamalı renkli dünyada mı yoksa aile içerisinde sakince geçirilecek bir zamanda mı saklı? Aile kısa süreli haz almayı ve harcamayı hedefleyen kapitalist-modern dünya karşısında daha ne kadar rekabet edebilir? Çocuklarını bu dünyaya kaptıran aile çözümsüzlük sarmalı içerisinde ağır bir depresyon yaşıyor. Halbuki tam da dışarıdaki bu dünyaya karşı ailenin yol gösterici ve sakinleştirici gücüne ihtiyacımız var.

Ebeveynlerin çocuklarına karşı duygusal ve psikolojik destek sağlarken yaptığı en yaygın hatalar nelerdir? Bu hataların üstesinden nasıl gelinebilir? Son dönemde ebeveynlerin aşırı korumacı olduklarını ve sorumluluk vermediklerini görüyoruz. Halbuki gençlerin daha dayanıklı olabilmeleri için esnek olmaları ve sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Çocukların strese karşı dayanıklı olabilmeleri için sorunlarını çözmeyi öğrenebilmeleri gerekir. Çocukların duyguları önemlidir ve ciddiye alınmalıdır. Bazı aileler çocukların ne istediğini duymak yerine kendi isteklerini dayatarak hata yapmaktadırlar. Çocuklarınızı sürekli eleştiremezsiniz. Her yaptığına karşı kötü bir geri bildirimde bulunamazsınız. Böyle yaparsanız çocuğunuzun özgüveni zayıflar. Duygusal olarak olumsuz etkilenir. Çocukların yaptıkları hatalar ve sakarlıklara kötü ve hakaret içeren sözlerle karşılık verilmemelidir. Her çocuk özeldir. Her çocuğun kendine has becerileri ve özellikleri vardır. Başka çocuklarla kıyaslamak çocuğumuzu anlamadığımızı gösterir.