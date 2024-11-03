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AK Parti Sözcüsü Çelik: 22 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatacak reformlara imza attık

AK Parti Sözcüsü Çelik: 22 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatacak reformlara imza attık

11:263/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Çelik, "AK Parti’miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.


Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 22 yıl önce bugün AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu. Aziz milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı.


"AK Parti sağlam geleceğin yollarını döşedi"

AK Parti’miz, kurulduğu ve iktidara geldiği günden bu yana milletimizin taleplerini ifade ettiği ve milletimizi en geniş ölçekte temsil eden büyük bir çatı oldu. Herhangi bir ayrım gözetmeyen merkez siyasetiyle AK Parti, kuşatıcı ve kapsayıcı siyasetin en demokratik örneklerini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı güç ve dirayetli liderliği ile her türlü vesayet girişimini ve demokrasimize kast eden her müdahaleyi bertaraf etti. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti siyaseti, yılmadan ve durmadan milletimizin sağlam geleceğinin yollarını döşedi.


"Türkiye Yüzyılı hedeflerine azimle yürüyor"

AK Parti’miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı. Geleceği kucaklamaya devam eden AK Parti’miz, Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıyacak Türkiye Yüzyılı hedeflerine azimle yürümeye devam ediyor.


AK Parti’mizin iktidarının 22. yılı vesilesiyle aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Millete hizmet yolunda büyük gayret gösteren her bir yol arkadaşımıza, teşkilatlarımızın her bir ferdine sevgi ve saygıyla teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılıp ahiret yurduna göçen, bu yolculuğa destek vermiş her bir emek sahibine Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. AK Parti’mizin iktidara gelişinin yıldönümü kutlu olsun. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a milletimize hizmet yolunda daha nice yıllar diliyoruz"



#AK Parti
#Ömer Çelik
#politika

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