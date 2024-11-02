AK Parti il kongreleri için tarih belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'de hazırlıkları süren 8'inci olağan kongrenin sloganı belli oldu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu varılan karar itibariyle 8'inci olağan kongre, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünde kullanılan "umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganıyla gerçekleştirilecek.