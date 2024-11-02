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AK Parti il kongreleri için tarih belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti il kongreleri için tarih belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

22:532/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
AA
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AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi sürecinde ilk il kongresi, Malatya'da yapılacak.
AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi sürecinde ilk il kongresi, Malatya'da yapılacak.

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi öncesi il kongrelerinin başlaması için tarih verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da gerçekleşecek ilk il kongresi 9 Kasım'da gerçekleşecek.

3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.

Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanıyor.

MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.



#AK Parti
#Malatya
#Büyük Olağan Kongre

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