AK Parti MKYK toplantısı başladı: Erdoğan kongre kararını imzaladı

Taslak takvime göre, kongre süreci Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında mahalle ve köylerdeki delege seçimleriyle başlayacak. Kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerde kongreler gerçekleştirilecek, 2025 başında ise il kongreleri tamamlanmış olacak. Mayıs ayında ise 8. Olağan Büyük Kongre’nin yapılması planlanıyor.