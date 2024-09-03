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AK Parti MKYK toplantısı başladı: Erdoğan kongre kararını imzaladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzaladığı öğrenildi.

Lokman Özdemir
14:31 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 15:29 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.


Erdoğan kararı imzaladı


AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzaladı.


Kongre süreci başlıyor


Taslak takvime göre, kongre süreci Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında mahalle ve köylerdeki delege seçimleriyle başlayacak. Kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerde kongreler gerçekleştirilecek, 2025 başında ise il kongreleri tamamlanmış olacak. Mayıs ayında ise 8. Olağan Büyük Kongre’nin yapılması planlanıyor.



#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#MKYK
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