AK Parti MKYK toplantısı başladı: Erdoğan kongre kararını imzaladı

Erdoğan kararı imzaladı
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzaladı.
Kongre süreci başlıyor
Taslak takvime göre, kongre süreci Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında mahalle ve köylerdeki delege seçimleriyle başlayacak. Kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerde kongreler gerçekleştirilecek, 2025 başında ise il kongreleri tamamlanmış olacak. Mayıs ayında ise 8. Olağan Büyük Kongre’nin yapılması planlanıyor.