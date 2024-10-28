Vatandaşın sorunlarına 'mobil' çözüm: AK Parti AKİM'i mobilize ediyor

AK Parti'nin 2025 yılı Nisan ayında yapılması planlanan 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. 12 Ekim'de başlayan il ve ilçe kongreleriyle birlikte süreç resmen başladı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti içindeki yenilenme sürecine dair yol haritasını belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrelerin başladığı gün teşkilat üyelerine gönderdiği video mesajda "Her zamanki gibi birlik ve beraberlik içinde kongremizi gerçekleştireceğiz. Daha da güçlenmiş, enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Deneyimli kadrolarımızın birikimini, gençlerimizin dinamizmi ve kadın üyelerimizin zarafeti ve samimiyetiyle bu süreci başarıyla yöneteceğiz" ifadelerine yer vermişti.