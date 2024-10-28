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Vatandaşın sorunlarına 'mobil' çözüm: AK Parti AKİM'i mobilize ediyor

Vatandaşın sorunlarına 'mobil' çözüm: AK Parti AKİM'i mobilize ediyor

Resul Ekrem Şahan
15:0428/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti
AK Parti

AK Parti, vatandaşla ilişkisinde yeni yöntemleri devreye alıyor. 8. Olağan Büyük Kongre için düğmeye basan AK Parti, bu süreçte yeni proje ve çalışmaları da gündeme aldı. Yaz aylarını bu doğrultuda ‘Türkiye buluşmaları’ ile geçiren AK Parti, kongre süreci ile birlikte tabanın nabzını ölçmek, vatandaşı dinlemek için ‘Beyaz Sandık’, “Açık Kapı Buluşmaları”nın yanı sıra 'Mobil AKİM' gibi projeleri başlatacak.

AKİM’E MOBİL GÖREV

‘Mobil AKİM’ ile Genel Merkez bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), kırsal için mobil dizayna tabi tutulacak. AK Parti ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören AKİM kongre sürecinde artık araçlarla sahada olacak. Bu şekilde ilçelerde vatandaşın ayağına ulaşacak ekipler önerileri yerinde alacak. Bu şekilde vatandaşın sorun ve taleplerine ilişkin çözüm süreci de hızlanacak.

MEYDANLARDA İSTİŞARE

Mobil AKİM ile kırsala uzanacak olan AK Parti, şehirlerin en işlek meydanlarında da vatandaşa ulaşacak. Şehrin en işlek meydanlarında özel istişare toplantıları planlanacak. Bu toplantılarda engelli dernekleri, STK’lar, sağlık çalışanları, kadın girişimciler, vakıf temsilcileri, çiftçiler, sanayiciler, genç girişimciler, muhtarlar ve kanaat önderlerinin de olmasına dikkat edecek.


AK Parti'de büyük değişime geri sayım: Yol haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan çizdi

AK Parti'nin 2025 yılı Nisan ayında yapılması planlanan 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. 12 Ekim'de başlayan il ve ilçe kongreleriyle birlikte süreç resmen başladı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti içindeki yenilenme sürecine dair yol haritasını belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrelerin başladığı gün teşkilat üyelerine gönderdiği video mesajda "Her zamanki gibi birlik ve beraberlik içinde kongremizi gerçekleştireceğiz. Daha da güçlenmiş, enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Deneyimli kadrolarımızın birikimini, gençlerimizin dinamizmi ve kadın üyelerimizin zarafeti ve samimiyetiyle bu süreci başarıyla yöneteceğiz" ifadelerine yer vermişti.


#AK Parti
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#STK

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