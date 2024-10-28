Vatandaşın sorunlarına 'mobil' çözüm: AK Parti AKİM'i mobilize ediyor

AK Parti, vatandaşla ilişkisinde yeni yöntemleri devreye alıyor. 8. Olağan Büyük Kongre için düğmeye basan AK Parti, bu süreçte yeni proje ve çalışmaları da gündeme aldı. Yaz aylarını bu doğrultuda ‘Türkiye buluşmaları’ ile geçiren AK Parti, kongre süreci ile birlikte tabanın nabzını ölçmek, vatandaşı dinlemek için ‘Beyaz Sandık’, “Açık Kapı Buluşmaları”nın yanı sıra 'Mobil AKİM' gibi projeleri başlatacak.
AKİM’E MOBİL GÖREV
‘Mobil AKİM’ ile Genel Merkez bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), kırsal için mobil dizayna tabi tutulacak. AK Parti ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören AKİM kongre sürecinde artık araçlarla sahada olacak. Bu şekilde ilçelerde vatandaşın ayağına ulaşacak ekipler önerileri yerinde alacak. Bu şekilde vatandaşın sorun ve taleplerine ilişkin çözüm süreci de hızlanacak.
MEYDANLARDA İSTİŞARE
Mobil AKİM ile kırsala uzanacak olan AK Parti, şehirlerin en işlek meydanlarında da vatandaşa ulaşacak. Şehrin en işlek meydanlarında özel istişare toplantıları planlanacak. Bu toplantılarda engelli dernekleri, STK’lar, sağlık çalışanları, kadın girişimciler, vakıf temsilcileri, çiftçiler, sanayiciler, genç girişimciler, muhtarlar ve kanaat önderlerinin de olmasına dikkat edecek.