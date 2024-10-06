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Yeni kanun teklifleri gündemde: AK Parti Meclis'e taşıyacak

Yeni kanun teklifleri gündemde: AK Parti Meclis'e taşıyacak

16:226/10/2024, Pazar
AA
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TBMM (Foto: Arşiv)
TBMM (Foto: Arşiv)

AK Parti yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak. TBMM'nin gündemine ilk olarak, silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilmesini içeren teklifin gelmesi bekleniyor. Ayrıca milletvekilleri, uzay ve siber güvenlik, iklim değişikliği, karbon ayak izi takibi alanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri üzerinde de çalışıyor.

AK Parti milletvekilleri, güvenlik, uzay, iklim değişikliği gibi farklı alanlarda yeni kanun teklifleri üzerinde çalışıyor.


TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlamasının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, yeni kanun tekliflerinin hazırlıklarına hız verildi.


AK Parti milletvekilleri, güvenlik, uzay, iklim değişikliği gibi farklı alanlarda yeni kanun teklifleri üzerinde çalışıyor.


İlerleyen günlerde çok sayıda konuda yeni düzenlemeleri ve uygulamaları içeren teklifler, TBMM Başkanlığına sunulmaya başlanacak.


İlk olarak, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki teklifin gündeme getirilmesi bekleniyor.


Bu teklifte, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilmesine yönelik düzenleme bulunuyor. Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de yer alıyor.


Bunun yanı sıra siber güvenlik ve uzay, iklim değişikliği, karbon ayak izi takibi konuları ile Rekabet Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifler, TBMM Başkanlığına sunulacak.


"Yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli olarak vatandaşları dinlediklerini belirtti.


Milletvekillerinin sahada bulunduğunu ifade eden Güler,
"Sürekli sahadayız. Bütün bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızı dinliyor. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz veriler ışığında yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" d
eğerlendirmesinde bulundu.



#AK Parti
#Meclis
#Kanun teklifi

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