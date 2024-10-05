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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis İsrail tehdidi için 8 Ekim'de toplanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis İsrail tehdidi için 8 Ekim'de toplanacak

Seda Ekinci
10:235/10/2024, السبت
G: 5/10/2024, السبت
Yeni Şafak
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı Günü toplanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendireceği 8 Ekim'deki oturumun kapalı yapılması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı Günü toplanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendireceği 8 Ekim'deki oturumun kapalı yapılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu.
İsrail'in bölgedeki saldırılarını değerlendiren Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

İnsanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri

"Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır.
İsrail'in yaptığı etnik temizlik. Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi. Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi.
Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum. Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor."

Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak

Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor
.
Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz.
Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım.
Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir.
Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir.
Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek.
Dışişleri ve Savunma Bakanı Salı günü bilgi verecek.

"İsrail Ortadoğu'da bir ateş çukuru açtı"

Dün bölgesel tehditlerden bahsederken çok uzakta olan tehditlerden bahsediyorduk. İşte 2 buçukluk mesafede... Yangın artık kapımıza geldi.
İsrail Ortadoğu'da bir ateş çukuru açtı ve bütün halkları oraya atmaya çalışıyor.
Büyük insanlık cephesi güçlendirilmeli.
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanmaya başlanması, dokunulamayan İsrail'e dokunulmuştur. İsrail dokunulmaz bir ülke değildir. 'İsrail'e dokunulamaz' düşüncesi vardı hayır öyle değil.

ABD'nin tavrını tüm dünyanın görmesi lazım

ABD'nin bu tavrının bütün dünyanın görmesi lazım.
Ne demek 'ölçülü saldırı'. Burada bir akıl tutulması vardır. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediyoruz. Geriye İsrail'in bir tek nükleer bomba kullanmadığı kaldı. Önce Filistin devletinin egemenlik haklarını ihlal ediyor, İran'ın Lübnan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediliyor.

Sözcü yazarı Muratoğlu'nun ilginç 'Türkiye-İsrail' kıyaslamasına Likoğlu'ndan tepki

Sözcü Gazetesi Ekonomi Yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye." sözleri üzerinden ilginç bir kıyasa girişti. Terör devletinin saldırganlığını göz ardı eden Muratoğlu, "10 milyon kişilik İsrail'in 86 milyon kişilik Türkiye'yi hedef alabileceğini mi düşünüyor ciddi ciddi?" dedi. Muratoğlu'nun beyin yakan kıyasına, işgalci İsrail'in hedefindeki Arap dünyası üzerinden cevap veren Yeni Şafak Gazetesi GYY Hüseyin Likoğlu, "Efendim, İsrail'in nüfusu 10 milyon. Eee Türkiye nüfusu 85 milyon. İsrail kafayı mı yemiş? Niye Türkiye'yi hedef alsın? Arap dünyası işte. Arap dünyası kaç milyondu? İsrail Arap dünyasını hedef aldığı zaman. Böyle bir şey yok." sözleriyle tepki gösterdi.

#İsrail
#Numan Kurtulmuş
#TBMM

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