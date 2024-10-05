TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis İsrail tehdidi için 8 Ekim'de toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı Günü toplanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendireceği 8 Ekim'deki oturumun kapalı yapılması bekleniyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı Günü toplanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendireceği 8 Ekim'deki oturumun kapalı yapılması bekleniyor.