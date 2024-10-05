Hamas ve Hizbullah bahane: İsrail ateşi bölgeye yaymak istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bölgede ateşkese, barışa ve huzura her yaklaşıldığında, İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te konuştu.





TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMA YARIŞI

Uluslararası hukukun tamamen rafa kaldırılmış durumda olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bölgede ateşkese, barışa ve huzura her yaklaşıldığında, İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor" ifadesini kullandı. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkesin meselenin Kudüs, Mescid-i Aksa ve "vadedilmiş topraklar" hezeyanı ile bağlantısını kolayca idrak edeceğini belirten Erdoğan, "Biz hepimiz arz-ı mevudun ne olduğunu gayet iyi biliriz. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Bunları biz gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor" dedi.





CİNNET HALİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Kundaktaki bebekleri dahi öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Tüm bu gerçeklere rağmen ne yazık ki Batılı güçler, bu katliam şebekesine silah, mühimmat, istihbarat ve diplomatik destek vermeyi sürdürüyor. Gazze'ye ve Lübnan'a yağan binlerce tonluk bombaların nereden geldiği, nerede üretildiği, kimler tarafından tedarik edildiği bellidir. Kimse kusura bakmasın ama dökülen her damla kana bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derece ortaktır. Burada şunu çok açık ifade etmek durumundayım, bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan ile sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yoktur."





HEDEFİMİZ İNSANLIK CEPHESİNİ GÜÇLENDİRME

Türkiye'nin sahadaki gelişmeleri anbean takip ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin komşular ve bölgedeki tüm kardeş ülkelerle iş birliğini ileriye taşıdığını ifade etti. Zalimler karşısında insanlık cephesini güçlendirmenin gayretinde olduklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Savunma sanayii alanında dışa bağımlılığımızı en aza indirmeye çalışıyor, yerli ve milli üretimi çok güçlü biçimde destekliyoruz. Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz. Elektronik harp ve milli yazılım konusu zaten gündemimizin üst sırasında yer alıyor. Teknolojiyi sadece kullanan değil tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden denizaltına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda hamdolsun son derece güçlüyüz.”





SAVAŞ HEVESLİSİ DEĞİLİZ

Teknolojinin sadece kalkınma ve refah değil bağımsızlık, güvenlik ve egemenlik manasına da geldiğini defalarca tecrübe ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayraktar'la, ANKA'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Kızılelma'yla, Atak'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Gökbey'le, Kaan'la, Anadolu'yla, Altay'la ve ülkemizin caydırıcılığını artıran daha nice savunma kabiliyetlerimizle iftihar etmenin sebebi işte budur." dedi. Türkiye'nin her zaman sulhu sükunun tarafında olduğunu belirten Erdoğan, "Tüm bunları da savaş heveslisi olduğumuz için değil, vatanımızı ve vatandaşlarımızı kem gözlerden layıkıyla korumak için yapıyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu cinnet hali karşısında bugüne kadar olduğu gibi yine mazlumların yanında, adaletin safında yer alacağız" ifadesini kullandı.





Coğrafyamızın parçalanmasına göz yummayacağız

"Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hedefleri yakalamada en büyük güç kaynağının gençler olduğunu söyledi. "Yerli ve milli olsun" diyerek çırpınan gençler oldukça vatanın daima güvende olacağını dile getiren Erdoğan, "Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da sizlerin sesi, sizlerin nefesi her daim duyulacak. Size güveniyor, inanıyor ve hepinizle iftihar ediyorum. Sizlerle yol yürümekten, sizlere yoldaşlık etmekten onur duyuyorum. 'Ülkem, milletim, insanlık için ne yapabilirim' diye gayret eden, düşünen ve hayallerinin peşinden ayrılmayan siz gençleri yetiştiren ailelerinize de teşekkür ediyorum." dedi.





Son yılların en sancılı günleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede son yılların en sancılı günleri yaşandığına işaret ederek, "Gerilim, çatışma ve savaşlar coğrafyamızı içten içe çökertiyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamları millet olarak, insanlık olarak içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz." dedi. Çoğu çocuk ve kadın 50 bin kişinin vahşice siyonist İsrail tarafından katledildiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şehirler birer enkaz yığınına döndü. İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti, şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Heniyye'yi Tahran'da şehit ettikten sonra, geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı katlettiler."





Meclis'te İsrail için kapalı oturum

TBMM, İsrail gündemiyle kapalı oturumda toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasama yılı açılışındaki 'İsrail'in gözü vatan topraklarımızda' sözü sonrasında, TBMM'nin bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgilendirmesinin gerekliliğine karar verildi. Bu kapsamda salı günü yapılması beklenen oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'i Ortadoğu'da yaşanan olaylar hakkında bilgilendirecek.



