Hamas ve Hizbullah bahane: İsrail ateşi bölgeye yaymak istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bölgede ateşkese, barışa ve huzura her yaklaşıldığında, İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te konuştu.

Uluslararası hukukun tamamen rafa kaldırılmış durumda olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bölgede ateşkese, barışa ve huzura her yaklaşıldığında, İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor" ifadesini kullandı. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkesin meselenin Kudüs, Mescid-i Aksa ve "vadedilmiş topraklar" hezeyanı ile bağlantısını kolayca idrak edeceğini belirten Erdoğan, "Biz hepimiz arz-ı mevudun ne olduğunu gayet iyi biliriz. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Bunları biz gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor" dedi.