Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak

"Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek, malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezinin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz Bölgesi'nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

"Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek, malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezinin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz Bölgesi'nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Asya ve Hazar Bölgesi'nden Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yollarının, Karadeniz Bölgesi üzerinden geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesiyle inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz Bölgesi'nin hakkettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim."