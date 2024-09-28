Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Karadeniz Bölgesi’nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na videomesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, geniş Karadeniz bölgesinin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı forumun hayırlara vesile olmasını diledi.
Yurt dışından foruma katılan uzmanlara "Hoş geldiniz." diyen Erdoğan, forum kapsamında verimli tartışmaların yaşanacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Asya ve Hazar Bölgesi'nden Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yollarının, Karadeniz Bölgesi üzerinden geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesiyle inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz Bölgesi'nin hakkettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim."