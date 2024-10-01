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Katil İsrail Lübnan'ı işgal hazırlığında: Tanklar sınırda

Katil İsrail Lübnan'ı işgal hazırlığında: Tanklar sınırda

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Lübnan.
Lübnan.

Lübnan’ı karadan işgal için hazırlıklarını tamamlayan terör ordusu, sınırdaki bazı bölgeleri ‘askeri yasak bölge’ ilan etti. İsrail tankları sınıra yığıldı. İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesinde mahallelerin boşaltılması çağrısı yaptı. Lübnan’ın güneyine topçu atışları yapılırken Lübnan ordusu geri çekildi. Akşamki İsrail saldırılarında en az 90 kişi öldü. Eş zamanlı olarak ABD, Ortadoğu’daki askerî varlığını artırma kararı aldı. ABD, "birkaç bin askere ek" olarak F-16, A-10 ve F-22 savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, “Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır” dedi.

Aylardır Lübnan’a yönelik tehditlerini sürdüren terör devleti İsrail, kara işgali için hazırlıklarını tamamladı. Günlerdir Lübnan’ın doğu ve güney bölgelerine yönelik havadan bombardıman yapan İsrail, dün de hava operasyonlarına ek olarak topçu atışları yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulundu. Akşam saatlerinde de İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri "askeri yasak bölge" ilan etti; İsrail askeri araçları, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı.

"HER AN BAŞLAYABİLİR"

İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalar dün gün boyu sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail’in Lübnan’da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı.
Miller
, “
Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz
” dedi. CNN’e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, hafta sonu ABD ile İsrail arasındaki görüşmelerin ardından, İsrail'in Lübnan'a ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısına her an başlayabileceğine inandıklarını belirtti. ABD'li yetkili, "
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara operasyonu düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını
" söyledi.

ASKERİ ARAÇLARI SINIRA YIĞDI

Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi.
Bu bölgelere giriş yasaklandı. Eş zamanlı olarak İsrail askeri araçları, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı. İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, İsrail topçularının el-Vezzani sınır bölgesinin topçu atışlarıyla vurulduğunu kaydetti. Ardından İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerde ikamet edenlerin bulundukları yerleri boşaltmalarını istedi. Ayrıca İsrail ordusu, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınındaki Hizbullah’a ait uçaksavar füze deposunu hedef aldığını duyurdu. İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerinin boşaltılmasını istedi. Uyarının hemen ardından
gece yarısı Dahiye'ye 4 hava saldırısı yapıldı. En az 20 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

LÜBNAN ORDUSU ÇEKİLDİ

İsrail uçaklarının ülkenin güneyi ve doğusundaki Bekaa kentine düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi öldü. İsrail tehditlerine paralel olarak Lübnan ordusu da sınıra yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildi.

Savaş uçaklarını seferber etti

ABD Savunma Bakanlığı (
Pentagon
), Orta Doğu'ya
"saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için"
bölgedeki konuşlu mevcut güçlerine savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında konuştu. Singh,
"Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Orta Doğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor"
dedi. Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek "birkaç bin" personel gönderileceğini bildirdi. Singh, ayrıca Pentagon'un, çeşitli olasılıklara yanıt verme hazırlıklarını daha da üst seviyeye taşımak için ABD içindeki askeri birliklerin bölgede konuşlandırılmasına yönelik hazırlık seviyesinin artırıldığı bilgisini paylaştı.
Naim Kasım

Hizbullah: Kara savaşına hazırız

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın geçen cuma günü İsrail suikastıyla öldürülmesinin ardından örgütün
Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım
dün açıklamalarda bulundu. Kasım, Hizbullah'ın İsrail saldırılarına füzelerle yanıt verdiğine dikkat çekerek,
"Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsraillinin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz. Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığa hazırız
" ifadelerini kullandı. Şeyh Kasım, tıpkı 2006 yılında olduğu gibi bu savaşta da İsrail'e karşı zafer elde edeceklerini söyledi. İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu hazırlığında olduğu tartışmalarına da değinen Hizbullah genel sekreter yardımcısı, "
Eğer kara saldırısı gerçekleştirilecekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İsrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır. Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak
" diye konuştu. Kasım, Amerika'nın her türlü imkanla İsrail'e destek olduğunu ve İsrail'in suç ortaklığını yaptığını, sınırsız askeri desteğin yanı sıra İsrail'e her türlü ekonomik desteği sağladığına dikkat çekti.



#Soykırım
#İsrail
#Lübnan
#Beyrut

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