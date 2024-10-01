Katil İsrail Lübnan'ı işgal hazırlığında: Tanklar sınırda

Lübnan’ı karadan işgal için hazırlıklarını tamamlayan terör ordusu, sınırdaki bazı bölgeleri ‘askeri yasak bölge’ ilan etti. İsrail tankları sınıra yığıldı. İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesinde mahallelerin boşaltılması çağrısı yaptı. Lübnan’ın güneyine topçu atışları yapılırken Lübnan ordusu geri çekildi. Akşamki İsrail saldırılarında en az 90 kişi öldü. Eş zamanlı olarak ABD, Ortadoğu’daki askerî varlığını artırma kararı aldı. ABD, "birkaç bin askere ek" olarak F-16, A-10 ve F-22 savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, “Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır” dedi.
Aylardır Lübnan’a yönelik tehditlerini sürdüren terör devleti İsrail, kara işgali için hazırlıklarını tamamladı. Günlerdir Lübnan’ın doğu ve güney bölgelerine yönelik havadan bombardıman yapan İsrail, dün de hava operasyonlarına ek olarak topçu atışları yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulundu. Akşam saatlerinde de İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri "askeri yasak bölge" ilan etti; İsrail askeri araçları, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı.
"HER AN BAŞLAYABİLİR"
ASKERİ ARAÇLARI SINIRA YIĞDI
LÜBNAN ORDUSU ÇEKİLDİ
İsrail uçaklarının ülkenin güneyi ve doğusundaki Bekaa kentine düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi öldü. İsrail tehditlerine paralel olarak Lübnan ordusu da sınıra yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildi.