Katil İsrail Lübnan'ı işgal hazırlığında: Tanklar sınırda

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın geçen cuma günü İsrail suikastıyla öldürülmesinin ardından örgütün

Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım

dün açıklamalarda bulundu. Kasım, Hizbullah'ın İsrail saldırılarına füzelerle yanıt verdiğine dikkat çekerek,

"Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsraillinin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz. Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığa hazırız

" ifadelerini kullandı. Şeyh Kasım, tıpkı 2006 yılında olduğu gibi bu savaşta da İsrail'e karşı zafer elde edeceklerini söyledi. İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu hazırlığında olduğu tartışmalarına da değinen Hizbullah genel sekreter yardımcısı, "

Eğer kara saldırısı gerçekleştirilecekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İsrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır. Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak