AK Parti'de büyük değişime geri sayım: Yol haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan çizdi

AK Parti'nin 2025 yılı Nisan ayında yapılması planlanan 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. 12 Ekim'de başlayan il ve ilçe kongreleriyle birlikte süreç resmen başladı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti içindeki yenilenme sürecine dair yol haritasını belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrelerin başladığı gün teşkilat üyelerine gönderdiği video mesajda "Her zamanki gibi birlik ve beraberlik içinde kongremizi gerçekleştireceğiz. Daha da güçlenmiş, enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Deneyimli kadrolarımızın birikimini, gençlerimizin dinamizmi ve kadın üyelerimizin zarafeti ve samimiyetiyle bu süreci başarıyla yöneteceğiz" ifadelerine yer vermişti.
AK Parti, Eylül ayında delege seçimlerini tamamlayarak "Türkiye Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla buluştu.
ll ve ilçe kongreleri başladı
12 Ekim itibarıyla başlayan il ve ilçe kongreleriyle, Nisan 2025’te gerçekleşecek büyük kongreye yönelik hazırlıklar hız kazandı.
3 ayda tamamlanacak
Parti, ilçe kongreleri aracılığıyla ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il kongre delegelerini belirlemeyi hedefliyor. Bu sürecin 3 ay içinde tamamlanması planlanırken, kongrelerin ilk aşamasının ardından il kongreleri 28 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin ardından büyük değişimin işaretini vererek, bu sürecin AK Parti'nin büyük kongresiyle tamamlanacağını belirtti.