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AK Parti'de büyük değişime geri sayım: Yol haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan çizdi

AK Parti'de büyük değişime geri sayım: Yol haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan çizdi

Lokman Özdemir
12:1614/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti'nin 2025 yılı Nisan ayında yapılması planlanan 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. 12 Ekim'de başlayan il ve ilçe kongreleriyle birlikte süreç resmen başladı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti içindeki yenilenme sürecine dair yol haritasını belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrelerin başladığı gün teşkilat üyelerine gönderdiği video mesajda "Her zamanki gibi birlik ve beraberlik içinde kongremizi gerçekleştireceğiz. Daha da güçlenmiş, enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Deneyimli kadrolarımızın birikimini, gençlerimizin dinamizmi ve kadın üyelerimizin zarafeti ve samimiyetiyle bu süreci başarıyla yöneteceğiz" ifadelerine yer vermişti.

AK Parti, Eylül ayında delege seçimlerini tamamlayarak "Türkiye Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla buluştu.


ll ve ilçe kongreleri başladı


12 Ekim itibarıyla başlayan il ve ilçe kongreleriyle, Nisan 2025’te gerçekleşecek büyük kongreye yönelik hazırlıklar hız kazandı.



3 ayda tamamlanacak


Parti, ilçe kongreleri aracılığıyla ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il kongre delegelerini belirlemeyi hedefliyor. Bu sürecin 3 ay içinde tamamlanması planlanırken, kongrelerin ilk aşamasının ardından il kongreleri 28 Aralık’ta gerçekleştirilecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-28 Mayıs 2023 genel seçimleri ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından,
"Milletin mesajını aldık ve gerekli adımları atıyoruz"
diyerek, parti kadrolarında önemli değişiklikler yaptı. 588 il ve ilçe başkanlığına yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin ardından büyük değişimin işaretini vererek, bu sürecin AK Parti'nin büyük kongresiyle tamamlanacağını belirtti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan yol haritasını belirledi


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine gönderdiği video mesajda parti kadrosunda yapacağı değişimin yol haritasını şu sözlerle çizmişti;

"Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan, milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir.




"Çok daha güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz"


23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz."



#AK Parti
#kongre
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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