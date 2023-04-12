Sizi baba yerine koyuyorum: Bakan Koca ile depremzede kızın diyaloğu göz yaşlarına boğdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Türkiye asrın en büyük felaketini yaşamıştı. Deprem sonrası sahada yaraları sarmak için üstün gayretle mücadelesini sürdüren bakanlar Ramazan ayı gelmesine rağmen görevlerini bir an bile olsun aksatmadan, depremzedelerle ilgilenmeye devam ediyor.