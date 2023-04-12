Sizi baba yerine koyuyorum: Bakan Koca ile depremzede kızın diyaloğu göz yaşlarına boğdu

Hatay'da bir iftar çadırında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve depremzede kız çocuğunun diyaloğu duygu dolu anlar yaşattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Türkiye asrın en büyük felaketini yaşamıştı. Deprem sonrası sahada yaraları sarmak için üstün gayretle mücadelesini sürdüren bakanlar Ramazan ayı gelmesine rağmen görevlerini bir an bile olsun aksatmadan, depremzedelerle ilgilenmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da ilk günden beri deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da iftar çadırında bulunan Koca ile depremzede bir kız çocuğun konuştuğu anlar izleyenleri duygulandırdı.