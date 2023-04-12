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Sizi baba yerine koyuyorum: Bakan Koca ile depremzede kızın diyaloğu göz yaşlarına boğdu

Asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaralar . Depremin yaralarını sarmak için ilk günden beri bölgedeki mücadelelerini sürdüren ve bu kapsamda Hatay'da bir iftar programına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Bizden bir isteğin var mı?" sorusuna yanıt veren kız çocuğu "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bakan Koca'nın yoğun ilgi gösterdiği kızla yaşadığı diyalog duygu dolu anlar yaşattı.

21:47 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hatay'da bir iftar çadırında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve depremzede kız çocuğunun diyaloğu duygu dolu anlar yaşattı.

Hatay'da bir iftar çadırında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve depremzede kız çocuğunun diyaloğu duygu dolu anlar yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Türkiye asrın en büyük felaketini yaşamıştı. Deprem sonrası sahada yaraları sarmak için üstün gayretle mücadelesini sürdüren bakanlar Ramazan ayı gelmesine rağmen görevlerini bir an bile olsun aksatmadan, depremzedelerle ilgilenmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da ilk günden beri deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da iftar çadırında bulunan Koca ile depremzede bir kız çocuğun konuştuğu anlar izleyenleri duygulandırdı.

"Sizi baba yerine koyuyorum"

İftar çadırında depremzedeleri ziyaret ederken biz kız çocuğuyla konuşan Bakan Koca'nın "
Bizden bir isteğin var mı?
" sorusuna verilen cevap duygulandıran anlar yaşattı. Depremzede kız Bakan Koca'nın sorusuna, "
Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum
" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Bakan Koca "
Ağlama
" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı kız çocuğuyla yakından ilgilendi.
Koca, cep telefonunu alarak "
Bizle irtibatta ol, ben takip edeceğim
" dedi. Duygu dolu anlar kameralara böyle yansıdı.


#Deprem
#Fahrettin Koca
#Depremzede Kız Çocuğu
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