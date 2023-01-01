Skandallara bir yenisini ekleyen İsveç'e tepkiler art arda geliyor

Yıllardır terör örgütü PKK ve FETÖ’nün eylemlerine göz yuman İsveç, bu kez de İslâm dünyasını ayağa kaldıran bir provokasyonu destekledi. Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerim yaktı. Birkaç hafta önce İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Kur’an-ı Kerim’e saldırı düzenlenmesi bardağı taşıran son damla oldu.





'Aptal Avrupalılar'





Yapılan provakasyona dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi büyüyor. Rus devlet televizyonu moderatörü Artyom Sheynin, İsveçli ırkçının Kuran–ı Kerim yakmasına dair Avrupa medeniyetinin hoşgörü ve özgürlükten yana olmadığını ve gerçek yüzlerini ortaya koyduklarını vurgulayarak “Bu aptal Avrupalılar, sonra gelip bize kendilerinin ne kadar hoşgörülü, ne kadar çatışmadan uzak ve dünya barışından yana olduklarını anlatıyorlar.” dedi.

Tepkiler art arda geldi





Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de saldırıya sert tepki geldi. 'İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir. ”Aziz Milletim Sıra Sende” Dinin sahibi Allah’tır. İman ediyoruz ki, hem Allah’ımız hem de milletimizle birlikte İslam alemi batıla, küfre ve haçlı emellerine vakti saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı soracaktır." ifadelerini kullandı.























