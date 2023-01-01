|
Gündem

Skandallara bir yenisini ekleyen İsveç'e tepkiler art arda geliyor

Avrupa’daki İslâm düşmanlığı artarak devam ediyor. Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan'ın İsveç hükümetinden aldığı izinle Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerimi yakmasına tepki yağdı. Rus devlet televizyonu moderatörü Artyom Sheynin ise İsveçli ırkçı Paludan'ın Kuran–ı Kerim yakmasına “bu aptal Avrupalılar, sonra gelip bize kendilerinin ne kadar hoşgörülü, ne kadar çatışmadan uzak ve dünya barışından yana olduklarını anlatıyorlar.” diyerek tepki gösterdi.

12:21 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
isveç'te Kuran-ı Kerim'e saldırı düzenleyen Rasmus Palu'yu polisler korudu.

isveç'te Kuran-ı Kerim'e saldırı düzenleyen Rasmus Palu'yu polisler korudu.

Yıllardır terör örgütü PKK ve FETÖ’nün eylemlerine göz yuman İsveç, bu kez de İslâm dünyasını ayağa kaldıran bir provokasyonu destekledi. Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerim yaktı. Birkaç hafta önce İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Kur’an-ı Kerim’e saldırı düzenlenmesi bardağı taşıran son damla oldu.


'Aptal Avrupalılar'


Yapılan provakasyona dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi büyüyor. Rus devlet televizyonu moderatörü Artyom Sheynin, İsveçli ırkçının Kuran–ı Kerim yakmasına dair Avrupa medeniyetinin hoşgörü ve özgürlükten yana olmadığını ve gerçek yüzlerini ortaya koyduklarını vurgulayarak “Bu aptal Avrupalılar, sonra gelip bize kendilerinin ne kadar hoşgörülü, ne kadar çatışmadan uzak ve dünya barışından yana olduklarını anlatıyorlar.” dedi.

Tepkiler art arda geldi


Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de saldırıya sert tepki geldi. 'İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir. ”Aziz Milletim Sıra Sende” Dinin sahibi Allah’tır. İman ediyoruz ki, hem Allah’ımız hem de milletimizle birlikte İslam alemi batıla, küfre ve haçlı emellerine vakti saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı soracaktır." ifadelerini kullandı.







#İsveç
#Kuranı Kerim
#Saldırı
41 dakika önce
default-profile-img
Skandallara bir yenisini ekleyen İsveç'e tepkiler art arda geliyor
Yunanistan'a kaçacaklardı: Otobüsün üstünde yakalandılar
Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açılıyor
Rusya'dan silahı yardımı uyarısı: Bu bir felakete neden olur
Yeni Zelanda’nın yeni Başbakanı Chris Hipkins oldu
Kurtulmuş: "Böyle giderse İsveç’in NATO’ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak"
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.