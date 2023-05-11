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Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca araç gelmeyince vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi: Her gün mü aksama var?

'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP’li İBB yönetimi, İstanbul'da toplu ulaşımı eziyete dönüştürdü. Söğütlüçeşme metrobüs durağında bu sabah yetersiz araçlar sebebiyle uzun kuyruklar oluştu. Geç gelen metrobüsler nedeniyle işlerine geç kalan vatandaşlar, "Tek tek mi yollayacaksınız? Her gün aynı. Kusura bakıyoruz, biz de işe gidiyoruz çünkü. Her gün mü aksama var yani." sözleriyle İBB'ye tepki gösterdi.

09:48 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Söğütlüçeşme metrobüs durağında geç gelen metrobüsler sebebiyle mağdur olan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.

Söğütlüçeşme metrobüs durağında geç gelen metrobüsler sebebiyle mağdur olan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları sebebiyle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs aksaklıklarına bugün bir yenisi daha eklendi.

Dakikalarca araç gelmedi

Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca gönderilmeyen araçlar vatandaşları isyan ettirdi. İşlerine geç kalan vatandaşlar araçların sevkinden sorumlu olan İBB çalışanına tepki gösterdi.

Vatandaşlar isyan etti: Tek tek mi yollayacaksınız?

Her gün aynı durumun yaşandığını söyleyen bir kadına
"Her gün aynı olmuyor kusura bakma diyen"
İBB çalışanına vatandaşlar şu sözlerle cevap verdi:
"Tek tek mi yollayacaksınız? Her gün aynı. Kusura bakıyoruz, biz de işe gidiyoruz çünkü. Her gün mü aksama var yani."



Kabaktepe ve Göksu tek tek sıraladı: 'İBB'nin algı ve israf dolu bin günü' gözler önüne serildi
Kabaktepe ve Göksu tek tek sıraladı: 'İBB'nin algı ve israf dolu bin günü' gözler önüne serildi

CHP'li İBB yönetiminin 1000 gününü mercek altına alan AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı'nda 'İstanbul'un Kayıp 1000 Günü' başlığı ile basın toplantısı düzenledi. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 2019 yılında göreve gelen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin geçen 1000 günde ne yaptığını ve ne yapmadığını madde madde anlattı. Geride kalan 1000 günü “İstanbul'un kayıp yılları” olarak nitelendiren Kabaktepe ve Göksu, İBB'nin 1000 gününe bakıldığında vaatlerini gerçekleştirme oranının yüzde 5.9'da kaldığını ve karnesinin çok zayıf olduğunu ifade etti.

#İBB
#metrobüs
#Söğütlüçeşme
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