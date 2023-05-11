Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca araç gelmeyince vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi: Her gün mü aksama var?

Söğütlüçeşme metrobüs durağında geç gelen metrobüsler sebebiyle mağdur olan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları sebebiyle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs aksaklıklarına bugün bir yenisi daha eklendi.
Dakikalarca araç gelmedi
Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca gönderilmeyen araçlar vatandaşları isyan ettirdi. İşlerine geç kalan vatandaşlar araçların sevkinden sorumlu olan İBB çalışanına tepki gösterdi.