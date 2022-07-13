Gündem İBB toplu taşımayı eziyete dönüştürdü İstanbullunun asansör ve yürüyen merdiven çilesi bitmiyor
İSTANBUL

İBB toplu taşımayı eziyete dönüştürdü: İstanbullunun asansör ve yürüyen merdiven çilesi bitmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs gibi bazı toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerle asansörlerin arızaları bitmek bilmiyor. Bayram tatilindeki yoğunlukta dahi asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımını yapmayan İBB, toplu taşımayı yaşlılar, engelliler ve çocuklu aile bireyleri için eziyet haline getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB toplu taşımayı eziyete dönüştürdü: İstanbullunun asansör ve yürüyen merdiven çilesi bitmiyor
İstanbul'da asansör ve yürüyen merdiven arızaları vatandaşı isyan ettirdi

Yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle vatandaşı isyan ettiren İBB, metro, tramvay ve metrobüs gibi bazı toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerle asansörlerin arızalarına da çare bulmuyor. Kurban Bayramı tatilindeki yoğunluğa rağmen istasyonlardaki asansör ve yürüyen merdivenlerin arızalarını gidermeyen İBB, İstanbulluyu çileden çıkardı.

İBB'nin çözüm bulmadığı sorunlar her geçen gün artarken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde toplu ulaşım kullanan yaşlılar, engelliler ve bebekli ailelerin büyük eziyet çektiği görüldü.

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