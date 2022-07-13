İBB toplu taşımayı eziyete dönüştürdü: İstanbullunun asansör ve yürüyen merdiven çilesi bitmiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs gibi bazı toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerle asansörlerin arızaları bitmek bilmiyor. Bayram tatilindeki yoğunlukta dahi asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımını yapmayan İBB, toplu taşımayı yaşlılar, engelliler ve çocuklu aile bireyleri için eziyet haline getirdi.

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