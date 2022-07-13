İBB toplu taşımayı eziyete dönüştürdü: İstanbullunun asansör ve yürüyen merdiven çilesi bitmiyor

Yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle vatandaşı isyan ettiren İBB, metro, tramvay ve metrobüs gibi bazı toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerle asansörlerin arızalarına da çare bulmuyor. Kurban Bayramı tatilindeki yoğunluğa rağmen istasyonlardaki asansör ve yürüyen merdivenlerin arızalarını gidermeyen İBB, İstanbulluyu çileden çıkardı.
İBB'nin çözüm bulmadığı sorunlar her geçen gün artarken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde toplu ulaşım kullanan yaşlılar, engelliler ve bebekli ailelerin büyük eziyet çektiği görüldü.