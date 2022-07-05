İBB'nin yeni aldığı metrobüs bozuldu: Arızayı kontrol etmek için araçtan inen İETT şoförü anahtarı içeride unutunca dışarıda kaldı İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs arızalarına bugün bir yenisi daha eklendi. İBB'nin filosuna yeni kattığı AKİA marka metrobüs, sefer sırasında bozuldu. Arızaya bakmak üzere araçtan inen İETT şoförü, anahtarı unutunca kapıların kapanmasıyla birlikte dışarıda kaldı. Yaşanan trajikomik anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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