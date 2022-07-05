Gündem İBBnin yeni aldığı metrobüs bozuldu Arızayı kontrol etmek için araçtan inen İETT şoförü anahtarı içeride unutunca dışarıda kaldı
İSTANBUL

İBB'nin yeni aldığı metrobüs bozuldu: Arızayı kontrol etmek için araçtan inen İETT şoförü anahtarı içeride unutunca dışarıda kaldı

İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs arızalarına bugün bir yenisi daha eklendi. İBB'nin filosuna yeni kattığı AKİA marka metrobüs, sefer sırasında bozuldu. Arızaya bakmak üzere araçtan inen İETT şoförü, anahtarı unutunca kapıların kapanmasıyla birlikte dışarıda kaldı. Yaşanan trajikomik anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin yeni aldığı metrobüs bozuldu: Arızayı kontrol etmek için araçtan inen İETT şoförü anahtarı içeride unutunca dışarıda kaldı
Arızayı kontrol etmek için araçtan inen şoför anahtarı içeride unutunca dışarıda kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolda kalan, bozulan toplu ulaşım araçları sebebiyle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs arızasına bugün bir yenisi daha eklendi.

ŞOFÖR ARAÇTAN İNİNCE KAPILAR KAPANDI

İBB'nin yeni satın aldığı AKİA marka metrobüs sefer sırasında arıza yaptı. Metrobüsün bozulması üzerine arızaya bakmak üzere araçtan inen şoför anahtarı içeride unuttu.

Kapıların kapanmasıyla dışarıda kalan İETT şoförü, içeride bulunan yolculardan yardım istedi. Yaşanan trajikomik anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İBB'nin yeni aldığı metrobüs bozuldu: Arızayı kontrol etmek için araçtan inen İETT şoförü anahtarı içeride unutunca dışarıda kaldı
OYNAT 00:42
İBB'nin yeni aldığı metrobüs bozuldu: Arızayı kontrol etmek için araçtan inen İETT şoförü anahtarı içeride unutunca dışarıda kaldı
İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs arızalarına bugün bir yenisi daha eklendi. İBB'nin filosuna yeni kattığı AKİA marka metrobüs, sefer sırasında bozuldu. Arızaya bakmak üzere araçtan inen İETT şoförü, anahtarı unutunca kapıların kapanmasıyla birlikte dışarıda kaldı. Yaşanan trajikomik anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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