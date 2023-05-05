Ekrem İmamoğlu yine tatile çıktı: Seçime kadar yok

Ekrem İmamoğlu
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek.
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingler yapmaya başladı.
İstanbullulara hizmet etmek için göreve gelen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından da gideceği yerleri video çekerek duyuruyor.
İstanbul dışında yaptığı mitinglerle bazı çevrelerin tepkisini alan İmamoğlu'nun şimdi ise yıllık izne ayrıldığı ortaya çıktı.
Seçime kadar yok
Twitter üzerimden paylaşılan bir belgede, Ekrem İmamoğlu'nun yıllık izne ayrıldığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’ne yapılan bildirimde, 1-14 Mayıs tarihlerinde İmamoğlu'nun izinde olacağı belirtildi.
14 günlük izin
Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlanan 28.04.2023 tarih, E-96514166-646-2023.691944 sayılı belgede şu ifadeler yer aldı:
İmamoğlu mitinglerde İETT otobüsleri ise yollarda kalıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinglere katılmak için sık sık şehir dışına çıkıyor. İstanbul'da yer almayan İmamoğlu'na ise tepki büyük.
Otobüs, travmay ve metroların sık sık bozulmasından dolayı vatandaşlar, isyan ediyor.
Yollarda kalan otobüslere isyan eden vatandaşlar, İmamoğlu'nun görevini yerine getirmediğini düşünüyor ve dile getiriyor.