Ekrem İmamoğlu yine tatile çıktı: Seçime kadar yok

“01.05.2023 – 14.05.2023 tarihleri arasında 14 (on dört) gün yıllık izinde olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis üyesi Sayın Ülkü SAKALAR tarafından yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.”