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Ekrem İmamoğlu yine tatile çıktı: Seçime kadar yok

Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadi sonrası il l gezerek miting yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yıllık izne ayrıldı. Sık sık tatile çıkış haberleriyle gündeme gelen İmamoğlu, seçimlere kadar tatile çıktı. İmamoğlu, tatil öncesinde de İstanbul dışı gezilerine devam ediyordu.

14:32 . 5/05/2023 Cuma
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Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingler yapmaya başladı.

İstanbullulara hizmet etmek için göreve gelen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından da gideceği yerleri video çekerek duyuruyor.

İstanbul dışında yaptığı mitinglerle bazı çevrelerin tepkisini alan İmamoğlu'nun şimdi ise yıllık izne ayrıldığı ortaya çıktı.

Seçime kadar yok

Twitter üzerimden paylaşılan bir belgede, Ekrem İmamoğlu'nun yıllık izne ayrıldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’ne yapılan bildirimde, 1-14 Mayıs tarihlerinde İmamoğlu'nun izinde olacağı belirtildi.

14 günlük izin

Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlanan 28.04.2023 tarih, E-96514166-646-2023.691944 sayılı belgede şu ifadeler yer aldı:

“01.05.2023 – 14.05.2023 tarihleri arasında 14 (on dört) gün yıllık izinde olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis üyesi Sayın Ülkü SAKALAR tarafından yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.”

İmamoğlu mitinglerde İETT otobüsleri ise yollarda kalıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinglere katılmak için sık sık şehir dışına çıkıyor. İstanbul'da yer almayan İmamoğlu'na ise tepki büyük.

Otobüs, travmay ve metroların sık sık bozulmasından dolayı vatandaşlar, isyan ediyor.

Yollarda kalan otobüslere isyan eden vatandaşlar, İmamoğlu'nun görevini yerine getirmediğini düşünüyor ve dile getiriyor.




#Ekrem İmamoğlu
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#İBB
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