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POLİTİKA

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.
39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

  • 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

"Tedbirler rakamlara olumlu yansımaya başladı"

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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