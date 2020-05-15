Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu: Cesedi bulundu

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Mustafa Boz'un (16) cesedini, ırmağa girdiği noktanın yakınlarında buldu.
Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan gencin cansız bedeni, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Mustafa Boz'un (16) cesedini, ırmağa girdiği noktanın yakınlarında buldu.
Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan gencin cansız bedeni, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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