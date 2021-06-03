Gündem Sokak ortasında eşini döven adama vatandaşlardan meydan dayağı
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Sokak ortasında eşini döven adama vatandaşlardan meydan dayağı

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir kişi, restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredekiler, dayakçı kocayı sözlü olarak uyardı. Ancak şahıs kendisine tepki gösterenlere de saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi.

Haber Merkezi DHA İHA
Sokak ortasında eşini döven adama vatandaşlardan meydan dayağı
Kavga anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü Marina'daki olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı.

Suriyeli bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi.

DHA

Restoran çıkışında adam bir anda çocuklarının gözü önünde eşini yumruklamaya başladı

DHA

Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.

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Uyaranlara da saldırdı

Çevrede bulunan vatandaşlar karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.

DHA

Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından dövüldü.

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Olayla ilgili çalışma başlatıldı

Dayakçı koca daha sonra eşini de alarak otomobille olay yerinden uzaklaştı.

  • Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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