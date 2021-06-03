Sokak ortasında eşini döven adama vatandaşlardan meydan dayağı Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir kişi, restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredekiler, dayakçı kocayı sözlü olarak uyardı. Ancak şahıs kendisine tepki gösterenlere de saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi.

Haber Merkezi 03 Haziran 2021, 14:50 Son Güncelleme: 03 Haziran 2021, 14:50 DHA İHA