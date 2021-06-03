Sokak ortasında eşini döven adama vatandaşlardan meydan dayağı

İstanbul Beylikdüzü Marina'daki olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı.
Suriyeli bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi.
Restoran çıkışında adam bir anda çocuklarının gözü önünde eşini yumruklamaya başladı
Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.
Uyaranlara da saldırdı
Çevrede bulunan vatandaşlar karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.
Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından dövüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı
Dayakçı koca daha sonra eşini de alarak otomobille olay yerinden uzaklaştı.
- Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.