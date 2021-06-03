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VAN

Vanlı ailelerin evlat nöbeti sürüyor: Gel oğlum yetiş annene!

Van'da, PKK’lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 13'üncü haftada 32 ailenin katılımıyla devam etti. HDP'liler, acılı ailelerin sloganlarını yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Aileler, ellerindeki Türk bayrakları ve çocuklarının çerçeveli fotoğraflarını kaldırarak tepki gösterdi. Oğlu Yunus için eylem yapan Güleser Alkan, "Gel yetiş annene" diyerek oğluna seslenirken, eyleme kızı Ebru için katılan Musa Abalı ise, "Fırsat bulduğun zaman gel güvenlik güçlerine teslim ol" diyerek kızına mesaj gönderdi.

Haber Merkezi DHA
Vanlı ailelerin evlat nöbeti sürüyor: Gel oğlum yetiş annene!
Gündem

Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 13'üncü hafta 32 aile ile devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, ‘Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı.

DHA

Aileler, HDP il binasında çalınan müziğe, ellerindeki Türk bayrakları ve çocuklarının çerçeveli fotoğraflarını kaldırarak tepki gösterdi.


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"Çok acı çekiyoruz"

Eyleme Van'ın Gevaş ilçesinden katılan Güleser Alkan, oğlu Yunus'un 10 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlumu istiyorum. Gelsin bize yetişsin. Aileler çok acı çekiyor. Oğlumu kandırdılar. Sonra dağa kaçırdılar. Benim haberim olmadı. Kaçırıldığını geç öğrendim. Oğlum liseyi bitirmişti. Ben tek başıma kalıyorum. Dün akşam kapı sesi geldi. Çok korktum. Oğlum gel yetiş annene" dedi.

DHA

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"Piknik bahanesiyle kaçırdılar"

Eyleme kızı Ebru için katılan Musa Abalı ise, "2015'te çözüm sürecinde piknik bahanesiyle çocuğumu kandırıp Edremit götürdüler. Sonra da dağa kaçırdılar. Bunun sorumlusu HDP'dir. Biz bu eyleme para için değil, canımız olan çocuğumuz için katılıyoruz. 'Ebru kızım ben sana sesleniyorum. Ben baban Musa Abalı.

DHA

"Gel teslim ol"

Fırsat bulduğun zaman gel güvenlik güçlerine teslim ol. Hiç kimse sana bir şey yapmaz. Kızım ben karaciğer hastasıyım. Gel teslim ol.' Kızım lise sonda okurken kaçırıldı. Çok başarılıydı" diye konuştu.


DHA

Van Kentini Yaşatma ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Kaya Ortasaç ise HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret ederek, destek verdi. Ortasaç, ailelere beraberinde getirdiği Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

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