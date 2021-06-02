Gündem HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor Bu Kürt davası değil bunlar Kürtün çocuğunu imha ediyor
MUŞ

HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor: Bu Kürt davası değil bunlar Kürt’ün çocuğunu imha ediyor!

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemleri 7. haftada da devam ediyor. “Diyarbakır’dayız, Muş’tayız, Siirt’teyiz, Van’dayız, hepimiz ayaktayız” diyen baba Özcan, “Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt’üz. Bunlar Kürt’ün çocuğunu imha ediyor, götürüyor Amerika’ya veriyor, İsrail’e veriyor” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor: Bu Kürt davası değil bunlar Kürt’ün çocuğunu imha ediyor!
Gözü yaşlı aileler, çocukları gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle 2 yıldır Diyarbakır’da eylem yürüten Muşlu aileler, HDP Muş İl Başkanlığı önünde nöbetlerini sürdürüyor. Parti önünde çocuklarının kaçırılmasını protesto eden aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP önünde eylemini sürdüren gözü yaşlı aileler, çocukları gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

İHA

Evlat nöbeti Muş'ta da devam ediyor: 'Çocuğum gece gündüz gözümün önünden gitmiyor'
GÜNDEM
Evlat nöbeti Muş'ta da devam ediyor: 'Çocuğum gece gündüz gözümün önünden gitmiyor'

“Hain PKK terör örgütü öncelikle Kürtlerin düşmanıdır”

Annelere destek için HDP önüne gelen STK temsilcileri, ailelerin her zaman yanında olacaklarını belirtiler. Muş Kardeşlik Platformu adına konuşma yapan Akil Gençler Platformu Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanı Adnan Demir, Muş Kardeşlik Platformu olarak Muş annelerinin yanında olduklarını söyledi.

Hain PKK terör örgütünün öncelikle Kürtlerin düşmanı olduğunu ifade eden Demir, “Onların Allah belasını versin. Bu annelerin çocuklarını bir hiç uğruna, Ermenilere, Siyonistlere yardım etmek için dağa götürdüler. Bu ülkeyi bölemezler, yapamazlar, edemezler. Kürt ve Türk’ün arasına ayrım sokan gerçekten kalleştir. HDP kalleştir. Buna sevinenlerin hepsi haindir, hepsi terör örgütü mensubudur.

"Kanımızla, canımızla buradayız"

Biz gençler olarak annelerimizin ölene kadar, çocuklarını alana kadar onların yanında bulunacağız inşallah. Bu ülkeye kimse elini uzatamaz, kimse de aklından geçirmesin. Annelerimiz de her zaman bizim başımızın tacıdır. Annelerin nöbeti devam ettiği sürece kanımızla, canımızla buradayız, her zaman yanlarındayız” dedi.

Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP 553 gündür sesimizi duymuyor
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP 553 gündür sesimizi duymuyor

İHA

"Çocuğum gelene kadar gitmeyeceğim"

Eyleme devam ettiğini belirten annelerden Şahinaz Özcan da, “HDP’nin önündeyim. Çocuğumu HDP’den istiyorum. Dört yıldır çocuğum kayıp ve hiçbir haber alamıyoruz. Burada çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

İHA

Anneler direndikçe PKK çözülüyor: HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 221 oldu
GÜNDEM
Anneler direndikçe PKK çözülüyor: HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 221 oldu

“Bu Kürt davası değil”

Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan da, HDP’nin önünde çocuklarını istediğini belirtti. “Diyarbakır’dayız, Muş’tayız, Siirt’teyiz, Van’dayız, hepimiz ayaktayız” diyen baba Özcan, “HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızı götürdüler ne yapıyorlar? Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt’üz. Bunlar Kürt’ün çocuğunu imha ediyor, götürüyor Amerika’ya veriyor, İsrail’e veriyor. Kime veriyor bizim çocuklarımızı?

Hiçbir haber, bilgi yok. Çıksınlar ‘sizin çocuklarınız falan yerde yaşıyor ya da ölüdür’ desinler. Bu HDP’yi ortadan kaldırın” diye konuştu.

İHA

Evlat nöbetindeki acılı annenin haykırışı: Kemiğini bile size bırakmayacağım
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki acılı annenin haykırışı: Kemiğini bile size bırakmayacağım

“Sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK’daki çocuğunu istemiyorsun”

Selahattin Demirtaş’ın HDP ile beraber olduğunu ve cezaevinde bulunduğunu ifade eden baba Özcan, “Selahattin Demirtaş’ın annesi diyor ki; ‘benim çocuğumu niye bırakmıyorsunuz?’ Ben de o anneye soruyorum sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK’daki çocuğunu istemiyorsun? Senin çocuğun şimdi nerede? PKK’yla birlikte dağın başında. Biz istiyoruz ki herkes bize destek versin. Şehit ailesi de gelsin bize destek versin. HDP’den kim zarar görmüşse gelsin. Bu Kürt davası değil, Kürtlere diyorum uyanın” şeklinde konuştu.

İHA

2014 yılında oğlu dağa kaçırılan anne Gülbahar Teker ise “Ben eyleme devam ediyorum ve kimseden korkmuyorum. HDP kapatılsın. Bizim çocuklarımızı getirsin. HDP bizden ne istiyor? Bu çocuklar dağda ne yapıyor? Çocuklar gelmeyene kadar biz buradan gitmiyoruz. Allah devletten razı olsun bize bu kapıyı açtı” dedi.

Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetinde 25'inci kavuşma
GÜNDEM
Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetinde 25'inci kavuşma

Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
FOTOĞRAF 6
Title
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
Title
Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
Title
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
Title
5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
Title
Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
Title
Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.
Abone Ol Google News
Bir santim ile kurtuldu

Bir santim ile kurtuldu

​Hastası tarafından bıçaklanan doktor felç kalabilirdi.
Sayısı bini geçti

Sayısı bini geçti

Harita sürekli güncelleniyor.​
Kararlılığımız devam edecek

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'faiz' açıklaması

​"Tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri"

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'le ilişkilere dair açıklama.
Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

​UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru tamamlandı

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi.

Üretim yapana ücretsiz arazi

Üretim yapana ücretsiz arazi

​Cumhurbaşkanı Kararı ile süre 2024 yılına uzatıldı.
Okullu çiftçiye<br>100 bin TL hibe

Okullu çiftçiye
100 bin TL hibe

​Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.