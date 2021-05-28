HDP'den Evlat Nöbeti tutan ailelere büyük saygısızlık: Seslerini müzikle bastırmak istediler

Evlat Nöbeti Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 2 senedir devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eylemin ardından Hakkari’deki aileler de 8’inci defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla ’Terörü Lanetliyoruz’, ’Diyarbakırlı Annelerin Yanındayız’, ’Kahrolsun PKK’, ’Kahrolsun HDP’ sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü.

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50 METRE İLERİDE AÇIKLAMA YAPTILAR

HDP binasında yüksek ses müzikle karşılaşan aileler, megafonla da sesi bastıramayınca duruma tepki gösterdiler. Seslerini yükseltmelerine rağmen HDP binasında çalınan yüksek müzik nedeniyle açıklama yapamayan anneler, HDP binasından 50 metre mesafede açıklama yaptılar.

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HDP’nin acilen kapatılması gerektiğini belirten başkanlar, HDP’nin kapatılması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Ayrıca, HDP’nin kapatılması halinde davul zurna alarak HDP binası önünde çalacaklarını söylediler.

Yaşlı anne ve babaların da aralarında bulunduğu annelerin eylemi basın açıklamasıyla sona erdi.

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