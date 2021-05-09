Evladıma sarılmak en büyük hediyedir

Hacire Akar, evladı M.’ye terör örgütünün elinden almak için Diyarbakır HDP il binasının önüne gittiğinde 2019’un Ağustos ayıydı. Dile kolay 615 gün geçti aradan. Hacire Ana 3 gün sonra evladına kavuşunca, çocuklarını teröre kaptırmış diğer ailelere de umut oldu. Önce çekimser birkaç kadın çömeldi o taş merdivenlere. Sayıları gittikçe artarak 226 aileye çıktılar. Diyarbakır’ın yakıcı sıcağı demeden, kış gününün dondurucu soğuğu demeden, kâh açık alanda, kâh naylon çadırda bir gün bile boş bırakmadan nöbet tuttular. Sadece Diyarbakır’da değil, Berlin, Şırnak, İzmir, Hakkari, Van ve Muş’ta da nöbet tutan aileler var.

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Diyarbakır HDP il binasının önüne gitmelerinin bir sebebi vardı annelerin. Çocuklardan bazıları bu binaya getirilmiş, daha sonra onları gören olmamış. PKK ile HDP’nin bir ilgisi olmadığını söyleyenler bunu nasıl açıklar bilinmez, ama anneler adres konusunda yanılmaz. HDP’liler rahatsız tabi bu durumdan. Kimi zaman kapısındaki aileleri kovdular, kimi zaman hakaret ettiler. Hiç yılmadan, tahriklere kapılmadan sabretmenin mükafatını alan da var, ümidini kaybetmeden bekleyen de. Bugüne kadar 25 anne evladına kavuştu. 5-6 yıldır çocuklarından haber almadan yaşayan aileler, bu kavuşmayı anlatmakta güçlük çekiyor. “Hacire Ana olmasaydı biz oraya gidemezdik” diyorlar. Cesaret vermiş onlara, hele de evladına kavuşunca, iyice ümitlenmişler.

Meryem Akkuş

Gevriye Ayhan

Cahide Alkan

ÇARESİZLİĞİ GÖRDÜM

Nöbet tutan anneler arasında bu yıl evlatlarına kavuşup birlikte Anneler Gününü geçirecek şanslı 25 anne var. Bu annelerden direnişi başlatan Hacire Annenin sevincine diyecek yok. Kendisiyle ne kadar gurur duysa az. “Anneler günü çok kutsal bir gün, hele ki evladıma kavuştum, bunun ayrı bir mutluluğu var üstümde” diyor. Başarmanın sevinci bir başka çünkü, “Hani insanın içi kıpır kıpır olur ya sevinçten, oğluma kavuştuğumda öyle oldum. Çok duygulandım, çünkü zoru başarmıştım. Vazgeçmedim, karşılığında da oğlumu aldım. Diğer annelerin de evlatlarına kavuşmasını canı gönülden istiyorum, dua ediyorum, çünkü ben o çaresizliği gördüm” diyerek duygularını dile getiriyor Hacire Ana.

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EVLAT ANNESİNİ UNUTUR MU

Oturma eyleminin 178. gününde 5 yıldır görmediği evladına kavuşan M.E. A.'nın annesi Cahide Alkan, “Böyle bir mutluluk var mı, yeni doğmuş gibiyim” diyor yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle. “Hiç inanmıyordum kavuşacağıma, sürpriz oldu bana. 4 sene sesini hiç duyamadım. Beşinci sene ‘anne’ dedi diye, aç susuz bırakmışlar, domuz eti yedirmişler, cezaevine koyup işkence etmişler. ‘Aileni unut, senin annen baban biziz’ diyorlarmış. İnsan annesini unutur mu?”

14 YAŞINDA GİDEN 20 YAŞINDA GELDİ

Bir Ramazan günü, oruçluyken çocuğunu götürdüklerini söyleyen Cahide Anne, geldiğinde inancının kalmadığını söylüyor. “İlk geldiği zamanlar ‘Allah yok, namaz kılmayın’ diyordu bize. Öyle öğretmişler. Şimdi çok şükür namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Gittiğinde 14 yaşındaydı daha. Hâlâ o acı içimde. Ölünceye kadar unutamam yaşadıklarımı. Bazen geldiğini unutuyorum, etrafıma bakıp onu görünce rahatlıyorum. Rüyada gibiyim sanki, inanamıyorum.”

ÖNCE İNANAMADIM

Onca özlem, onca bekleyişten sonra, haberini alınca nasıl inansın ki insan. Gevriye Ayhan da inanamamış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arayıp, kızı P. Ayhan’ın teslim olduğunu söylediğinde. “Şok geçirdim” diyor. Ertesi günü görüşeceksiniz dediklerindeyse, sabaha kadar uyuyamamış. “Polise ne zaman sabah olacak diye sorup durdum. Bir polis memuru bana, ‘6 yıl bekledin, bir gece mi bekleyemiyorsun abla’ dedi. Acaba gerçekten gelen o muydu, bir türlü inanamıyordum kavuşacağıma. ‘Bari fotoğrafını gönderin’ dedim. Gönderdiler, tanıyamadım, çok değişmiş, zayıflamış. 12 yaşında çocuk gibiydi.”

Bir evlat düşünün, 14 yaşında gidiyor, 20 yaşında geliyor. Yüzündeki çocuksu ifadeyi dağlara taşlara bırakmış. 6 yılın hiçbir anında yanında değilsiniz. Aç mı, tok mu, acı çekiyor mu bilmiyorsunuz. “Büyümüş, saçları yanmış, yüzü yanmış. İki üç ay derileri kalktı. Bir insan bu kadar nasıl değişir, hayret? Şükür beni kavuşturdu Rabbim. Anneler gününde en güzel hediye evladım. Başka ne isterim ki? Sanki rüyadayım. Allah diğer anneleri de evlatlarına kavuştursun. Oradaki aileler de çocuklarına destek olsun, gelince aileleri onları kabul etmeyecek diye korkuyor çocuklar. Pelda bizi ekranda görünce, abisinin Facebook hesabından mesaj atmıştı. Biz ona destek olduk. İkna ettik, ‘sana kimse bir şey yapmayacak, biz seni istiyoruz’ dedik. Diğer anneler de çocuklarına destek versin, onlar da gelecektir.”

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BENİ İSTEMEZLER DİYE DÜŞÜNÜYORDUM

Altı yıl anneler gününü annesiz geçiren P. A. bu anneler gününde onun yanında olmanın mutluluğunu yaşıyor. En sevdiği yemeği yapıp, güzel bir sunumla anneler gününü kutlayacağını söyleyen P., kelimelerle ifade edemeyeceği bir mutluluk içinde. “Bir evladın ailesinden ayrılması çok kötü bir şey. Oturma eylemi yapan diğer anneler hiçbir zaman mücadelelerinden vazgeçmesin. Elbet bir gün onların çocukları da gelecek. Ben annemleri ekranda gördüğümde inanamamıştım. ‘Demek ki beni hala istiyorlar’ diye düşünmüştüm. Beni istemezler diye düşünüyordum. Oradaki çocuklar da ‘Dönsek bizi kabul ederler mi, evladım diyerek bağırlarına basarlar mı’ diye düşünüyor. Anneler çocuklarına destek mesajı versin.”

O YOLUN ÇOCUKLARI DEĞİLLER

“Önce iman, sonra vatan, sonra evladı için yaşar insan” diyen Meryem Akkuş da oğlu E.’ye kavuşmanın mutluluğunu anneler gününde en büyük hediye olarak gören annelerden. Eşiyle birlikte bir seneden fazla oturmuşlar HDP il binasının önünde. Bir gün işe giderken evinden çıkan ve 5 yıldır haber alamadığı evladına kavuşan Meryem Ana, “Evladın yanında yoksa anneler günü de boş, her şey de boş” diyor. Fakir fukaranın çocuklarını dağa götürdüklerini, HDP’li vekillerin hiçbirinin çocuklarının dağa gitmediğini belirten Meryem Ana, “Çocuklarımız o yola gidecek çocuklar değildi” diyerek, anneleri mücadelelerine devam etmeye çağırıyor. “Oradaki çocuklara da sesleniyorum, korkmasınlar, gelsinler. Kimi kandırılarak, kimi kaçırılarak gitmiş. Onlar zannediyor ki aileleri onlara kızmış, onları artık eve almayacak. Öyle bir şey yok. Aileleri onlara kucak açar. İçlerinde zerre kadar kırgınlık olmadan evlatlarını bağrına basacaklar.”

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Çocuğu dağda olan anne şehirde rehinedir

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır anneleriyle yakından ilgilenen bir isim. PKK’lı teröristlerin 2008 yılında gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren’i kaybeden Eronat, onları çok iyi anlıyor ve destek oluyor. Çocuğu dağda olan annelerin çocukları gittiğinden beri Anneler Günü kutlamadıklarını söyleyen Eronat, çocuklarına kavuşurlarsa bundan sonra yaşayacakları ömürlerinin her gününün anneler günü olacağını belirtiyor. Annelerin asla vazgeçmeyeğini söyleyerek, şu ifadelerle oradaki mücadeleyi anlatıyor:

“Burada en önemli noktalardan biri güvenlik. Ben 3 Ocak 2008’de oğlumu kaybettim. Biz her sene 3 Ocak günü çocuklarımızı anmak için resmi tören yaptığımızda, ailelerin çoğu katılmazdı. Bir anneye niye gelmediklerini sorduğumda ‘Benim başka çocuklarım da var’ dedi. Çocuğu dağda olan anne şehirde rehinedir. Konuşursa dağdaki çocuğunun başına veya şehirde çocukları varsa, onların başına bir iş gelebilir. Bu anneler rehine oldukları için hep sustular. Ama çok şükür İHA’larımız SİHA’larımız sayesinde Güneydoğu’da terör bitti. Anneler sesini çıkarmaya ve çocuklarına kavuşmaya başladı.