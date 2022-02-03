Bursa'da 'Sokak ve şehir yaşamı fotoğrafçılığı’ kursu ilk mezunlarını verdi

'Sokak ve şehir yaşamı fotoğrafçılığı’ kursu ilk mezunlarını verdi.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sokak ve Şehir Yaşamı Fotoğrafçılığı’ atölyesinin ardından kursiyerler kendi sergilerini açarak eğitimlerini taçlandırdı.

Yıldırım Belediyesi’nin fotoğrafçılığa meraklı gençler için hayata geçirmiş olduğu ‘Temel Fotoğrafçılık Eğitimi’nin ardından gelen yoğun taleple açılan ‘Sokak ve Şehir Yaşamı Fotoğrafçılığı’ kursunda sona gelindi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde düzenlenen sertifika töreninin ardından fuaye alanında, 12 hafta boyunca öğrendiği bilgileri sahada pratiğe dökme imkânı bulan gençlerin kadrajlarından oluşan sergileri açıldı.

Estetik bakış açısıyla çekilmiş fotoğraflar, sanatseverlerden tam not aldı. Eğitim süresince gördükleri özel ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler, Yıldırım Belediyesi'ne de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.