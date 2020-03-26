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POLİTİKA

Solunum cihazları artık serbest şekilde ihraç edilemeyecek

Solunum cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yine yayımlanan başka bir karar ile tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı tutarı ise yapılan değişiklikle yüzde 35'e yükseltildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerden, Ventilaör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon sarfları (Flow sensör, Espirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri), Hasta Devreleri (Anestezi Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklendi

Purolarda ÖTV yüzde 100 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bazı tütün ürünleri ile tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların ve kolalı gazozların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlendi. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35'e yükseltilirken, tütün içeren purolar, sigarillo ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.

Karar metni
  • Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40’a düşürülürken, sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

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