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MANİSA

Soma davasında 7 yıl sonra karar:  Can Gürkan’a 20 yıl hapis

Soma’daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında 7 yıl sonra karar çıktı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Soma davasında 7 yıl sonra karar: ​Can Gürkan’a 20 yıl hapis
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına şehit madencilerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te yaşanan maden faciasına ilişkin yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar verildi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına şehit madencilerin yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, SEBGİS aracılığıyla katılırken diğer sanıklar katılmadı.

İKİ SANIĞA DA 12,5 YIL

  • Mahkeme heyeti, Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında ise 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası kararı verdi. Bilirkişi raporlarında acil eylem planı yöneticisi olarak tespit edilen sanık Haluk Evinç ise beraat etti. Öte yandan mahkeme başkanının kararı okuduğu sırada bazı madenci yakınları ve avukatlar alkışlayarak kararı protesto etti.

301 EVE ATEŞ DÜŞMÜŞTÜ

Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 maden işçisinin ölümü, 162’sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından devam eden dava sürecinde 11 Temmuz 2018’de, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar verilmişti. Bu kararla şirket yönetim kurulu başkanı Can Gürkan’ın 15 yıl hapsine hükmedilmişti.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

  • İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, davada yerel mahkemenin 5 tutuklu sanığa verdiği hapis cezalarını yerinde bulmuş, Can Gürkan’ın ise yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç’in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirleyerek yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.
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