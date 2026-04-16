Somalili mevkidaşı Mahmud ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Destek kesintisiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye-Somali ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Somali arasında ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, sondaj gemisi Çağrı Bey’in Somali açıklarında faaliyet yürütmeye başlamasının iş birliğinin sembolü olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayarak, Etiyopya ile Somali arasındaki sorunların tamamen çözümü için desteğin kesintisiz süreceğini dile getirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukcu eşlik etti.



