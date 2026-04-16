Erdoğan-Davkova görüşmesinde NATO Zirvesi vurgusu: Önemli kararlar alınacak

Semih Bozkuş
18:2716/04/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Siljanovska-Davkova Dolmabahçe’de görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde, müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim dahil yeni fırsatların değerlendirilmesine yönelik önemli kararlar alınacağına inandığını belirtti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu

Görüşmede liderler, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihî, beşerî ve kültürel bağlara dayanan ilişkilerin ticaret, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere her alanda ilerletilmesi konusunda kararlılık ifade etti.

"Önemli kararlar alınacak"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukcu ve Sabri Demir eşlik etti.



