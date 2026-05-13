Son anket sonuçları farkı ortaya koydu: İşte bu pazar seçim olsa AK Parti ve CHP'nin oyları

Türkiye'de iç ve dış politikada sıcak gelişmeler yaşanırken siyasetin gündemini de muhalefetin sık sık dile getirdiği 'erken seçim' söylemleri meşgul ediyor.

Özellikle ana muhalefet partisi CHP tarafından dillendirilen bu söylemlerin ışığında yapılan anket ile seçim nabzı yoklanırken partilerin son oy oranları da belli oldu.





AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.4

TVNET'te yayınlanan Siyaseten programına katılan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçlarını paylaştı.

AK Parti'nin yüzde 34.4 oy oranına sahip olduğunu belirten Akın, CHP'nin ise 30.3 oy potansiyeli barındırdığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız 2023'e göre çok daha avantajlı pozisyonda"

Anket sonucuna göre MHP'nin yüzde 9, DEM Parti'nin yüzde 9.2, İYİ Parti'nin ise yüzde 5.1 oy potansiyeli barındırdığını da kaydeden Akın, 'Cumhurbaşkanı Seçimleri'ne de değindi.

Areda Survey Genel Müdürü Akın, ikinci tur simülasyonları çalışıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'teki seçime göre çok daha avantajlı pozisyonda görüldüğünü belirtti.







