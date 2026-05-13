Son anket sonuçları farkı ortaya koydu: İşte bu pazar seçim olsa AK Parti ve CHP'nin oyları

22:3813/05/2026, Çarşamba
Akın'ın paylaştığı ankette AK Parti ile CHP arasında 4 puan fark çıktı.
Muhalefetin sık sık gündeme getirdiği erken seçim tartışmaları sürerken, Areda Survey’in son anketinde partilerin oy oranları ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın'ın TVNET'te yayınlanan Siyaseten programında paylaştığı son anket çalışmalarına göre AK Parti yüzde 34.4 ile ilk sırada yer alırken, CHP’nin oy oranı yüzde 30.3 olarak ölçüldü. Öte yandan Akın, araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci tur senaryolarında 2023 seçimlerine göre daha avantajlı konumda olduğunu da belirtti.

Türkiye'de iç ve dış politikada sıcak gelişmeler yaşanırken siyasetin gündemini de muhalefetin sık sık dile getirdiği 'erken seçim' söylemleri meşgul ediyor.

Özellikle ana muhalefet partisi CHP tarafından dillendirilen bu söylemlerin ışığında yapılan anket ile seçim nabzı yoklanırken partilerin son oy oranları da belli oldu.


AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.4

TVNET'te yayınlanan Siyaseten programına katılan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçlarını paylaştı.

AK Parti'nin yüzde 34.4 oy oranına sahip olduğunu belirten Akın, CHP'nin ise 30.3 oy potansiyeli barındırdığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız 2023'e göre çok daha avantajlı pozisyonda"

Anket sonucuna göre MHP'nin yüzde 9, DEM Parti'nin yüzde 9.2, İYİ Parti'nin ise yüzde 5.1 oy potansiyeli barındırdığını da kaydeden Akın, 'Cumhurbaşkanı Seçimleri'ne de değindi.

Areda Survey Genel Müdürü Akın, ikinci tur simülasyonları çalışıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'teki seçime göre çok daha avantajlı pozisyonda görüldüğünü belirtti.



