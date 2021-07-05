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ADANA

Adana'da bir dükkana EYP'li saldırı

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya kişilerin, kapalı olan lostra dükkanının önüne atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültü ile infilak etti. Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinin camları ve kepengi zarar gördü.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Adana haberleri: Lostra dükkanına EYPli saldırı
Patlama sırasında kapalı olan lostra dükkanının kepengi ve camları zarar gördü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin cadde üzerindeki lostra dükkanının önüne atılan EYP, büyük bir gürültü ile patladı.

Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine TEM, bomba imha ve devriye ekipleri sevk edildi.
Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine TEM, bomba imha ve devriye ekipleri sevk edildi.

Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine TEM, bomba imha ve devriye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında kapalı olan lostra dükkanının kepengi ve camları zarar gördü. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından EYP'ye ait parçalara, bomba imha uzmanı ekiplerce el konuldu.

Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinin camları ve kepengi zarar gördü.
Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinin camları ve kepengi zarar gördü.

EYP'yi atan kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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