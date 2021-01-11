Gündem Polisin gözü önünde ateş açıp kaçan şüpheliler iki kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı
ADANA

Son dakika Adana haberleri: Polisin gözü önünde hava ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar

Polisin gözü önünde ateş açıp kaçan şüpheliler iki kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı

Adana’da devriye gezen polis ekiplerinin gözü önünde seyir halindeki otomobilin içinden havaya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçan üç şüpheli iki kilometrelik kovalamaca sonunda farklı sitelerin otoparklarında saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Polisin gözü önünde hava ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar
Polisin gözü önünde hava ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar

Alınan bilgiye göre, 01 AAJ 259 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişi seyir halindeyken devriye gezen polislerin gözü önünde tabanca ile havaya defalarca ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı.

Otomobilin içinden havaya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliler 2 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı.
Bunun üzerine Seyhan Devriye ekiplerine bağlı polisler şüpheli aracın peşine düştü.

Polisin gözü önünde hava ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar.

Şüpheliler sadece 2 kilometre kaçabildikten sonra Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi ara sokaklarında otomobili terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti.

“Farklı sitelerin otoparkına saklanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı”

Polis yaya olarak kaçan 3 şüphelinin peşini bırakmayarak sokak sokak aramaya devam etti. Şüphelilerin fazla uzaklaşamayacağını ön gören polisler, çevredeki sitelerin otoparklarını kontrol etti. İsmi öğrenilemeyen 3 şüpheli farklı sitelerin otoparklarında saklandıkları sırada polise yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin gözü önünde hava ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar
FOTOĞRAF 9
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Alınan bilgiye göre, 01 AAJ 259 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişi seyir halindeyken devriye gezen polislerin gözü önünde tabanca ile havaya defalarca ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı.
Title
Bunun üzerine Seyhan Devriye ekiplerine bağlı polisler şüpheli aracın peşine düştü.
Title
Şüpheliler sadece 2 kilometre kaçabildikten sonra Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi ara sokaklarında otomobili terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti.
Title
Polis yaya olarak kaçan 3 şüphelinin peşini bırakmayarak sokak sokak aramaya devam etti. Şüphelilerin fazla uzaklaşamayacağını ön gören polisler, çevredeki sitelerin otoparklarını kontrol etti. İsmi öğrenilemeyen 3 şüpheli farklı sitelerin otoparklarında saklandıkları sırada polise yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Polisin gözü önünde hava ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar
Adana'da devriye gezen polis ekiplerinin gözü önünde seyir halindeki otomobilin içinden havaya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçan üç şüpheli iki kilometrelik kovalamaca sonunda farklı sitelerin otoparklarında saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

50 kilometrelik kovalamaca: Lastik patlayınca bırakıp kaçtı
FOTOĞRAF 12
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Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında 48 BE 696 plakalı hafif ticari aracını, yol kenarına üzerinde anahtarıyla bırakan Gökhan Yılmaz, arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada Ali D., araca binip, hızla uzaklaştı. Durumu fark eden Gökhan Yılmaz, polise haber verip, arkadaşının otomobiline binerek şüphelinin peşine düştü.
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Gökhan Yılmaz ve polis ekiplerinin peşinde olduğu şüpheli, Sarıçam'dan önce Seyhan ilçesine, ardından da Çukurova ilçesine geçip, Çatalan Batı Köprüsü'nden kırsal alana doğru ilerledi.
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Kovalamaca sırasında Ali D., aracı, polis araçlarının üzerine sürerek kaza yaptırmaya çalıştı.
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Uyarılara aldırmayan şüpheliyi durdurmak için polis, havaya ve aracın lastiklerine ateş açtı.
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50 kilometre süren kovalamacanın ardından lastiği patlayınca aracı terk eden Ali D., Çukurova ilçesi Dörtler köyünde yaya olarak kaçtı.
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Arazide gecenin karanlığından faydalanan Ali D., izini kaybettirdi. Araç Gökhan Yılmaz'a teslim edilirken, hakkında kesinleşmiş 17 hapis cezasıyla arandığı tespit edilen Ali D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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50 kilometrelik kovalamaca: Lastik patlayınca bırakıp kaçtı
Adana'da anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari çalan Ali D., yaklaşık 50 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiği patlayınca aracı terk edip, kaçtı. Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali D.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.


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