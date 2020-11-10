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ADANA

Son dakika Adana haberleri: Torbacılara yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Adana’da 'torbacı' operasyonu: Demir kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Uyuşturucu ticaretinin engellemesine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana İl Emniyet Müdürlüğü torbacılara yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat Polisleri'nin demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Adana’da 'torbacılara' şafak operasyonu.
Adana’da 'torbacılara' şafak operasyonu.

Adana’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin engellemesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını belirledi.

Adana’da 'torbacılara' şafak operasyonu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan yakalama kararının ardından da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana’da 'torbacılara' şafak operasyonu.

Özel Harekat Polisleri'nin demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da 'torbacılara' şafak operasyonu.

Köyün yanında vahşet: Ormana atılmış çöp poşetinde ölmüş köpek bulundu
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Keşan'dan dün günübirlik Saros Körfezi kıyısındaki Mecidiye köyü sahiline giden Eda Köse ve ailesi, dönüş yolunda ormanlık alanda mola verdi. Köse, ormanlık alanda yürüdüğü sırada bantlanmış siyah çöp poşetini fark etti.
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Poşeti açan Eda Köse, ölü köpekle karşılaştı. Cep telefonuyla görüntü çekip, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ni aradı.
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Bölgeye gelen Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından köpeği gömdü.
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'BUNU YAPANIN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM' <br> <br> Eda Köse, Hafta sonunu değerlendirmek için dün ailemle Mecidiye sahiline gittim. Dönüşte bebeğime mama vermek için Mercan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda mola verdik. Kardeşimle orman içine doğru yürüdüğümüz sırada her yeri bantlanmış siyah bir poşet gördük. Poşeti yırttığımızda ölü köpeği gördük...
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Ölünce mi yoksa canlıyken mi poşetin içine koyuldu bilmiyoruz. Ölen bir hayvan normalde toprağa gömülür. Benim tahminim canlıyken içine koyulmuş. Çünkü bir bacağı poşet yırtılınca dışarı çıkmış. Bunu yapanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Konuyu Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne bildirdim dedi.
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'NORMAL BİR İNSAN ÖLEN KÖPEĞİ GÖMER' <br> <br> Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de üzüntü duyduklarını ifade ederek, Normal bir insan ölen köpeği gömer. Hayvanın poşete koyulup, bantlanarak ormana atılması vahşi bir olay. Öldükten sonra mı yoksa ölmeden önce mi poşete koyularak atıldı bilmiyoruz...
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Artık hayvanlara yapılan bu zulmün bitmesini ve gerekli kanunların çıkarılmasını istiyoruz. Kısa süre önce İzmir'de yaşanan deprem sonrası köpeklerin can kurtarmakta ne kadar önem taşıdıklarına şahit olduk. Bu konunun da takipçisi olacağız diye konuştu.
Köyün yanında vahşet: Ormana atılmış çöp poşetinde ölmüş köpek bulundu
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mercan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bantlanmış siyah çöp poşeti içinde ölmüş köpek bulundu.

Çarptığı otomobildeki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 34 CAG 434 plakalı otomobil, 38 AED 496 plakalı Doğan marka otomobile arkadan çarptı.
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Meydana gelen kazada 38 AED 496 plakalı otomobilin sürücüsü Ü.Y.Y. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan M.O.M. isimli şahıs da yaralandı.
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Otomobile arkadan çarpıp kaçan sürücüyü ise olay yerinde düşürdüğü plakası ele verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipler i sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlayan polis ekipleri, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
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Çarptığı otomobildeki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!
Kayseri'de bir otomobile arkadan çarparak biri ağır olmak üzere iki kişinin yaralanmasına yol açan şahıs kazanın ardından yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaçan otomobilin olay yerinde düşen plakası üzerine polis şüpheli şahsı bulmak için çalışma başlattı.


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