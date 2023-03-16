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Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 00:28’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

08:12 . 16/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 00:28'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

Büyüklük: 3.7 (Ml) Yer: Saimbeyli (Adana)Tarih: 2023-03-16 Saat: 00:28:28 TSİ Enlem: 37.919 N Boylam: 36.254 Derinlik: 7 km





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#Adana
#Deprem
#Saimbeyli
40 minutes ago
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Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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