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AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 00:28'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
Büyüklük: 3.7 (Ml) Yer: Saimbeyli (Adana)Tarih: 2023-03-16 Saat: 00:28:28 TSİ Enlem: 37.919 N Boylam: 36.254 Derinlik: 7 km
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40 minutes ago
Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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