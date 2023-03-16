Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim’de İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konutun kura çekimleri bugün Tuzla ile başlayacak, 19 Nisan’a kadar Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri ile sürecek. 250 bin sosyal konutun kurası 80 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti.