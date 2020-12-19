Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

Adana’da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı.
Operasyonda görevden alınan CHP’li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor..
Adana’da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı.
Operasyonda görevden alınan CHP’li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor..
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