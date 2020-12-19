Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

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CHP’li Özgür Özel terbiye sınırlarını aştı: Sen kimin lejyonerisin?

FETÖ’nün 17-25 Aralık’taki darbe girişimlerinin yıldönümünde CHP’liler tehditlere başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terbiye sınırlarını aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Franco özentisi diktatör bozuntusu” ifadelerini kullandı. Seçimle iktidara gelemediği için bin bir türlü kumpasın içinde yer alan bu faşist zihniyete sert tepki var.