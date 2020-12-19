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ADANA

Son dakika Adana'nın Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, belediye binasında da arama yapıyor

Haber Merkezi DHA
Adana’da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı.
Adana’da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı.

Adana’da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı.

Operasyonda görevden alınan CHP’li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.

Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.

Ayrıntılar geliyor..

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CHPli belediyeyerüşvet operasyonu

CHP'li belediyeye
rüşvet operasyonu

Ekipler belediye binasında arama yapıyor.
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