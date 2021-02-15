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Son dakika Afyonkarahisar Dinar’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar Dinar'da korkutan deprem

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı ve hasar oluşmadığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığa (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre saat 00.08'de merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Duman köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 6.05 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Dinar ve çevresinde de hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir zarara neden olmadı.

VALİ ÇİÇEK: ÇOK ŞÜKÜR KAYBIMIZ VE ZAYİATIMIZ YOK

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Afyonkarahisar. Merkez üssü Dinar ilçemiz Duman köyü 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiş çevre ilçelerimizden de hissedilmiştir. Çok şükür kaybımız ve zayiatımız görünmemektedir" dedi.

  • Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

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