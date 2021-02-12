Gündem Kastamonuda 45 büyüklüğünde deprem
KASTAMONU

Kastamonu'da son dakika 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Depremi ayakta olan vatandaşlar hissetti. Ekipler depremin merkez üssü olan köye doğru hareket etti. Hasarın meydana gelip gelmediğini yönünde çalışmalar sürüyor.

  • Kastamonu olan 4.5 şiddetindeki deprem Çankırı’da da hissedildi. Sarsıntı sonrasında kısa süreli panik yaşandı.

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