Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Ekonomi

602 maden sahası ihaleye çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), hukuki durumları sona eren ve daha önceki ihalelerine müracaat olmayan 602 adet maden sahasını ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak.