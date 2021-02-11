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Son dakika: ​Sakarya Akyazı deprem ile sarsıldı! Kandilli Son Depremler 11 Şubat 2021 Perşembe

Sakarya Akyazı deprem ile sarsıldı! Kandilli Son Depremler 11 Şubat 2021 Perşembe

Sakarya Akyazı ilçesinde peş peşe depremler oldu. Bazı bölgelerinde hissedilen depremler vatandaşlar tarafından paniğe sebep oldu. Bu nedenle Akyazılı vatandaşlar Kandilli son depremler hakkında detayları da merak etti. İşte, 11 Şubat 2021 Perşembe günü Kandilli Son Depremler ve Akyazı deprem hakkında detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akyazı deprem bölgesi 11 Şubat 2021 Perşembe

Akyazı deprem bölgesi 11 Şubat 2021 Perşembe

Akyazı yine sallandı. Daha önce 12 Nisan 2019 günü 3.8 büyüklüğünde deprem ile panik yaşanan Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tekrar depremler meydana geldi. Bu nedenle Akyazılı vatandaşlar Kandilli son depremler hakkında depremin büyüklüğünü ve yaşananları araştırmaya başladı. İşte, 11 Şubat 2021 Perşembe günü Kandilli Son Depremler ve Akyazı deprem hakkında detaylar...

SAKARYA AKYAZI DEPREM İLE SARSILDI!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde saat 10.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7.5 kilometre altında kaydedildi. Bu depremin hemen ardından 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

2019'da yaşanan Akyazı depremi kamera görüntüleri:

Akyazı'da deprem anı kamerada
DHA

Akyazı'da deprem anı kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından depremle ilişkin yapılan bilgilendirmede yorum yapan ve Sakarya'da yaşayan sosyal medya kullanıcıları depremi hissettiklerini ifade etti.

Kandilli son depremleri görmek için buraya tıklayın.

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