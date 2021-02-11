Sakarya Akyazı deprem ile sarsıldı! Kandilli Son Depremler 11 Şubat 2021 Perşembe

Akyazı yine sallandı. Daha önce 12 Nisan 2019 günü 3.8 büyüklüğünde deprem ile panik yaşanan Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tekrar depremler meydana geldi. Bu nedenle Akyazılı vatandaşlar Kandilli son depremler hakkında depremin büyüklüğünü ve yaşananları araştırmaya başladı. İşte, 11 Şubat 2021 Perşembe günü Kandilli Son Depremler ve Akyazı deprem hakkında detaylar...

SAKARYA AKYAZI DEPREM İLE SARSILDI!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde saat 10.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7.5 kilometre altında kaydedildi. Bu depremin hemen ardından 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

2019'da yaşanan Akyazı depremi kamera görüntüleri:

00:27 dk 12 Nisan 2019 DHA Akyazı'da deprem anı kamerada Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından depremle ilişkin yapılan bilgilendirmede yorum yapan ve Sakarya'da yaşayan sosyal medya kullanıcıları depremi hissettiklerini ifade etti.

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