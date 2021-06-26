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AKSARAY

Yolcu otobüsü kamyonet ile çarpıştı: 13 yaralı var

Aksaray’da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralı 13 yolcu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ve özel hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Son dakika Aksaray’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu Hasas Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu Hasas Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Muş seferini yapan E.A. (46) idaresindeki 34 DKA 321 plakalı yolcu otobüsü iddiaya göre tali yoldan çıkıp ters şeritten karşı şeride geçmek için yola giren Ş.E (46) yönetimindeki deterjan yüklü 68 BG 809 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu Hasas Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu Hasas Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 3’ü çocuk 13 yolcu yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden tüm ekipler kazaya müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldığı karayolunda yaralılara ilk müdahale 112 Acil Yardım ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralı 13 yolcu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ve özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralı 13 yolcu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ve özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralı 13 yolcu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ve özel hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otobüsün muavini Sedat Y. (43) yaşanan kazayı anlatarak, “Minibüs yan yoldan geldi, yolu kapattı, yolun ortasında durdu. Bilerek yapsan yapamazsın” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması: Beş köy kısmen etkilendi
GÜNDEM
Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması: Beş köy kısmen etkilendi

Bingöl'de deprem: Dört köyde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi
FOTOĞRAF 22
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Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli deprem nedeniyle Karakoçan ilçesinde 4 köyde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi.
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Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köyleri kısmen etkilendi.
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Deprem sırasında panik yaşayan kimi vatandaşlar hasar gören evlerinin çökme riskine karşı geceyi dışarda geçiriyor.
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Deprem anında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Kayhan Mutlu, evlerinde hasar meydana geldiğini söyledi.
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Deprem sırasında çocuklarıyla evde televizyon izlediğini aktaran Mutlu, Bir anda depremi yaşadık. Korku içerisindeyiz ve yatamıyoruz. Dışardayız ve yardım bekliyoruz. dedi.
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Deprem anında çok korktuklarını belirten Sakine Tokay ise şunları kaydetti:
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Babam depremin etkisiyle bayıldı. Evlerimizde hasar ve çatlaklar mevcut. Korkuyoruz ve evlerimize giremiyoruz. Geceyi dışarda geçiriyoruz.
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Berivan Tayar ise, deprem anında korktuklarını ve can kaybı yaşamadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
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Tayar, Deprem öncesinde mutfağa girdim. Mutfakta deprem anını yaşadım. Korkudan kendimi dışarıya attım. Evimizde çok hasar var ve dışardayız. Çünkü korkuyoruz. ifadelerini kullandı.
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Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
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Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
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Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
Bingöl'de deprem: Dört köyde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi
Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köyleri de kısmen etkilenirken, Bingöl'ün Karakoçan ilçesinde dört köyde bazı ev ve ahırlarda ise hasar meydana geldi.


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