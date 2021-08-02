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ANTALYA

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor

Antalya'da yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Alevler ilçe merkezine çok yaklaştı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika: Antalyanın Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor​
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını devam ediyor.

Alevlerin dün akşamdan bu yana tehdit ettiği Gündoğmuş ilçesinde Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesi, saat 15.00 sıralarında duman altında kaldı. Sabah saatlerinde uzak noktadan görülebilen Senir Mahallesi, akşam saatlerine doğru tamamen dumanla kaplandı. Alevlerin evlere sıçrayıp sıçramadığı henüz bilinmezken, mahalleye girişe izin verilmiyor. İtfaiye ekipleri, Senir Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarına devam ederken, helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor. Alevler, ilçeye yakın noktadaki Bernek Dağı'na da ulaştı. Dağın yamacında bulunan ilçeyi alevler tehdit ediyor.

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Camilerden tahliye anonsu

Yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi.İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı.

Şiddetli rüzgar, alevleri ve dumanı ilçe merkezine doğru yönlendirirken, güvenli noktadaki 70 konutun, olası tahliye durumuna hazırlandığı öğrenildi.

Gündoğmuşlular yangın koridoru oluşturuyor

Gündoğmuş'a bağlı Serinyaka ve Çiçekoluk mahallerindekiler, orman yangınına karşı Antalya- Gündoğmuş yolunun güney yönünde 10 metrelik koridor oluşturmaya başladı. Serinyaka Mahallesi'nin muhtarı Nadir Şahin'in çağrısı ile Manavgat ve Alanya'da yaşayan Serinyakalılar ve Çiçekoluklular, mahallelerine akın etti. Halk, yol kıyısındaki ağaçları kesti, otları temizledi, bazı ağaçları da budadı. Şahin, "Şu anda Muratpaşa Belediyesi'nden bir dozer yola çıktı. Açtığımız koridoru temizleyecek. Yolla birlikte yaklaşık 17-18 metrelik koridor oluşturduk. Yangın, 7 kilometre uzağımıza kadar geldi. 2 mahalle nöbetteyiz" dedi.

Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi
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Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi.
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Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı.
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Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı.
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Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti.
Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi.

BAKAN KURUM AKSEKİ'DE

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akseki ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangında, evleri hasar görenlerle bir araya gelerek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Ali Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kurum, aileye, yeni yapılacak mahalle konağına Hasan Ali Yüksel'in isminin verileceğini bildirdi. Murat Kurum, daha sonra Yüksel'in kabrini ziyaret etti. Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de eşlik etti.

Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi
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Marmaris ilçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki durumu havadan drone ile görüntülendi.
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Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha bürünmüş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.
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Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne seriliyor.
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İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor.
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Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor.
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Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi
Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.


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