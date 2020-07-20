Ankara'da kritik zirve: Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ve Malta'nın içişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi.
Akar, Başağa ve Camilleri, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ile bölgesel istikrar ve barışa katkı çalışmalarını ele aldı.
Libya İçişleri Bakanı askeri törenle karşılandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.
Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Akar, Malta İçişleri Bakanı Camilleri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ziyareti gerçekleştiren Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri’yi, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.
Konuk bakan Camilleri’nin Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri‘yi askerî törenle karşıladı. https://t.co/g5cNGnQAwh#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kOYlFQkjHl
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri‘yi askerî törenle karşıladı. https://t.co/g5cNGnQAwh#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kOYlFQkjHl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2020
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri‘yi askerî törenle karşıladı. https://t.co/g5cNGnQAwh#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kOYlFQkjHl
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri‘yi askerî törenle karşıladı. https://t.co/g5cNGnQAwh#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kOYlFQkjHl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2020