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Gündem Ankarada kritik zirve Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ve Maltanın içişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi
POLİTİKA

Son dakika... Bakan Akar, Libya ve Malta'nın içişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi

Ankara'da kritik zirve: Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ve Malta'nın içişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi. Akar, Başağa ve Camilleri, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ile bölgesel istikrar ve barışa katkı çalışmalarını ele aldı.

Haber Merkezi AA
Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi.

Akar, Başağa ve Camilleri, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ile bölgesel istikrar ve barışa katkı çalışmalarını ele aldı.

Libya İçişleri Bakanı askeri törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.


Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.


Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Malta İçişleri Bakanı Camilleri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ziyareti gerçekleştiren Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri’yi, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Konuk bakan Camilleri’nin Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü
GÜNDEM
Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Nadir Toprak Elementleri yerli otomobilde kullanılacak
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Nadir Toprak Elementleri yerli otomobilde kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nadir Toprak Elementleri (NTE) ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Artık milli know-how ortaya koyan bu çalışmadan sonra Bakanlığımız koordinasyonunda pilot veya endüstriyel çapta tesis kurmayı hedefliyoruz. Bu tesiste üretilecek nadir toprak elementleriyle (NTE) artık uç ürün üretim yolculuğuna başlamayı planlıyoruz” dedi. Günlük hayatımızda birçok alanda NTE'nin bulunduğunu belirten Dönmez "Savunma sanayisinde füze rampalarında, MR cihazlarında, otomotiv sektöründe, dijital kameralarda, cep telefonlarında ve gece görüş kameralarında yine NTE kullanılıyor. Hatta yerli otomobilimizde de NTE kullanılacak" dedi.
İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!
Gündem

İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail olmuştu.

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