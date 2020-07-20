Son dakika... Bakan Akar, Libya ve Malta'nın içişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi Ankara'da kritik zirve: Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ve Malta'nın içişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi. Akar, Başağa ve Camilleri, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ile bölgesel istikrar ve barışa katkı çalışmalarını ele aldı.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 11:32 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 12:44 AA