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Bolu'da deprem meydana geldi

Bolu'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.

14:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem

Deprem

Bolu merkezde saat 13.55'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

Sarsıntı İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi.

Deprem 8.13 kilometre derinlikte oluştu.

AFAD Başkanı Sezer: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.


#Bolu
#Deprem
#AFAD
#Son dakika
22 dakika önce
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Bolu'da deprem meydana geldi
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