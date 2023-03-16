Deprem
Bolu merkezde saat 13.55'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.
Sarsıntı İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi.
Deprem 8.13 kilometre derinlikte oluştu.
AFAD Başkanı Sezer: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.