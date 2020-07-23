Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti.
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İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar...
Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yapıyor.
Sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli de incelemelerde bulunmak üzere Ayasofya Camisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeni tabelasının açılışını yaptı. Yeni ismi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu.
Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekledi.
HAYAT
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde tüm hazırlıkların yanı sıra ses denemeleri de devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan, Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayetlerinin (Amenarrasulü) okunduğu anlar kullanıcılar tarafından çok sayıda paylaşım ve beğeni topladı.
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Halı sektörünün öncülerinden Özkul Halı Fabrikasında 75 kişilik personel, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne serilecek halıların üretimi için günde üç vardiya çalışıyor. Yüzde 100 yünden üretilen halının metrekaresi 5 kilogram olacak.
Firmanın yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, Müslüman dünyasının 24 Temmuz'u heyecanla beklediğini söyledi.
Ayasofya'nın halılarının, fabrikalarında dokunmasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Özkul, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla desen ve renk seçimi yapılmasının ardından fabrikamızdaki tüm personelle zaman kavramını ortadan kaldırarak halının sevkiyatından dokunması, temizlenmesi ve döşeme ekibimiz ile geceli gündüzlü çalışıyoruz. İnşallah 24 Temmuz Cuma sabah saatlerinde halının döşeme işlemleri tamamlanmış olacak dedi.
Halının yüzde 100 yerli yünden yapıldığını vurgulayan Özkul, şöyle devam etti:
İçinde akrilik, naylon, petrol türevi, kanserojen içeren ürünler bulunmamaktadır. Halımız iplik yapımı aşamasında reaktif boyama ile çok özel bir teknolojiyle boyanmaktadır. Antibakteriyeldir, virüs ve bakteri barındırmamaktadır. Yanmaz özelliğine sahiptir. Halıda kullanılan desen, 17. yüzyıl Osmanlı Rumi desenidir. Halının rengi, ördek başı yeşili ve tonlarıdır. Halıda aşınmayı engellemek için dünyada sadece firmamızda yapılan 'termopres' sistemi kullanıldı. Böylece halıda zamanla diz ve alın konulacak bölümlerde iz oluşması önlenecek. Ayasofya Camisi için toplam 2 bin 350 metrekare halı üretiliyor. Bugün itibarıyla 3. parti tamamlandı ve kalan son parti de perşembe günü camiye teslim edilerek döşemesine geçilecek.
Özkul, halının imalatında kendilerine güvenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililere teşekkür etti.
Ayasofya Camisi'nin halıları için yoğun mesai sürüyor
Bu hafta cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin halılarının dokunduğu, Manisa'nın Demirci ilçesindeki fabrikada, özenli ve hummalı bir çalışma yapılıyor.