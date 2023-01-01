Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında konuşuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında konuşuyor https://t.co/cEnWIvl9CR — Yeni Şafak (@yenisafak) January 20, 2023

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizim sizinle geçmişten gelen yol arkadaşlığımız var.

Bir kez daha sizlerin gönül dostluğuna yol arkadaşlığına talibim.

81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık.

Hangi göreve geldiysem hizmet ettik, hepsinin şahitleri sizlersiniz.

Kimsenin kökenine, inancına, herhangi bir farklılığına bakmadık.

Haliç çamur deresiydi, bura kokudan geçilmezdi, burayı biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'den taç ocaklarına bütün bu yerleri biz temizledik.

Haliç'ten öyle bir ses verin ki başka vilayetlerden duyulsun.

Romanlar, yüzyılın romanını birlikte yazıyor muyuz, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yazıyor muyuz.

İçişleri Bakanlığı'nda Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor. 25 valilik bünyesine birer koordinatör alacağız.

Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. Hedefimiz her Romana bir yuva sağlamak.