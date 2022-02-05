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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüse Yakalandı: Test Sonucu Pozitif Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.

Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz"

"ANCA BERABER KANCA BERABER"

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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