Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı açılışta yaptığı konuşmada 'Pandemi sürecinde Enflasyonda hiç istemediğimiz bir yükseliş yaşandı, buna karşı her konuda ciddi iyileştirme yaptık. Külfetin sadece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Gelişmelere göre çalışanlarımızın kazancını koruyacağız' ifadelerini kullandı.