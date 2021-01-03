Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ekonomi

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ASELSAN ile görecek

ASELSAN tarafından TCG Anadolu için geliştirilen PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin fabrika kabul testleri tamamlandı. Dünyada çift bantta çalışan ilk kızılötesi arama ve takip sistemi olan PİRİ-KATS, TCG Anadolu'nun liman ve seyir durumunda tehdit tespiti ve takibi için en önemli sistemlerinden birini oluşturacak.