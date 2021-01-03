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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Elazığ’da saat: 16.30 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.30 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 8.58 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.

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