Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz!
  • Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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