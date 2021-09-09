Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz!
- Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz!
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/evowoQ1jVO
Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz!