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EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 15 bin öğretmen ataması daha yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA 20 BİN ÖĞRETMEN ATANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2021 Yılı Öğretmen Atama Töreni"nde 20 bin öğretmenin daha ataması gerçekleştirilmişti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması gerçekleşen 20 bin öğretmeni tebrik edip görev yerlerinde başarılar dilemiş, yeni atananlarla öğretmen sayısının 1 milyon 137 bini bulduğunu söylemişti.

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