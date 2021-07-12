Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatili 9 gün olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yapılan aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Biz hem sağlık sistemimizin gücü ve aşılamalar ile iyi bir noktadayız. Bir kez daha tüm vatandaşlarımı bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamada nispeten düşük kalan illerimiz sıkıntı yaşayabilirler.

Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Bayram günlerini kurallara uyarak geçirmeliyiz.

Faaliyetlerini belirlenen kurallara göre normal düzene uyarak geçirenler, işletmeler başta olmak üzere kayıplarını telafi ediyor. Normalleşme ile birlikte üretim ve ihracatta bir yükseliş trendi başladı.

Gaziantep'te beş organize sanayi bölgesi dolduğu için altıncısı açılıyor. Meslek liselerini sanayi içinde açarak okul eğitimini birleştiriyoruz.

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Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğu açıklanan verilerle tekrar tekrar göreceğiz.

Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz ve enflasyona hapsetmeye çalışanların büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır. 2021'de ulaşacağımız büyüme rakamıyla hedefimize adım adım yaklaşacağız.

Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olması durumunda yardım desteklerini sürdürmekte karardayız.

Bugüne kadar pek çok önemli siyasi, sosyal, ekonomik ve son olarak sağlık krizinin üstesinden nasıl başarıyla geldiysek, ülkemizi hedeflerine başarıyla ulaştıracağız.

Oynanan her oyun yapılan her saldırı milletimizle kararlılığımızı pekiştirmiştir.

Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma altyapı yatırımlarının başında geliyor. Son 19 yılda toplamda 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'yi lojistik güç yapmak için gece gündüz çalıştık.

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OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, 'Bayram dolayısıyla köprü ve otoyollarda geçiş ücretsiz olacak. Cuma gecesi uygulama başlayacak.' dedi. Erdoğan, 'Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayram dolayısıyla köprü ve otoyollarda geçiş ücretsiz olacak. Cuma gecesi uygulama başlayacak.

Niğde Otoyolu otomobillerde yüzde 20, minibüs-otobüs-kamyon yüzde 40 indirimli olacak.

Diyarbakır Cezaevi'ni bir kültür merkezine dönüştürme kararı aldık. Yüzlerce kamu yatırımı da kentte hizmete açtık.

Bir dönem ülkemizin ilk beş sanayi şehri arasında yer alan Diyarbakır'ın nasıl olup da geride kaldığını oradaki milletimizle paylaştık.

Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin çocuklarını nasıl kendilerinden kopardığını kendilerine hatırlattık. Sırf ülke ve bölge terör belasından kurtulsun diye başlatılsın diye çözüm sürecini örgütün nasıl baltaladığını anlattık.

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Hamdolsun ülkemizin doğusu ile batısı arasında temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır.

Bölücü zihniyet geriledikçe, şehirlerimizin kalkınma ve büyüme heyecanı artıyor.

15 Temmuz'un beşinci yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, tarihi dersler çıkarılacak bir dönüm noktasıdır.

Her 15 Temmuz tarihi bizim için, ülkemize ve milletimize uzanan hain elleri kırdığımız bir hatırlama olacaktır.

Kurban Bayramı günü, 20 Temmuz'da KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını vereceğiz.

Bu yıl toplamda 5 milyon 50 bin hayvan kurban kesmek için hazır edilmiştir.

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İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı şu mübarek günlerde, birliğimize beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Tüm vatandaşlarımızın din ve inançlarını korumak en başlı vazifemizdir. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı, edepsizliği kabul etmemiz mümkün değildir.

GÜNDEM Kadıköy'deki kilise duvarında dansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bu edepsizliğin peşini bırakmayacağız

Bayram tatili 9 gün

Bayram arifesi olan pazartesi yarım gün salıdan cumartesiye kadar ise tam gün tatildir. Pazartesi gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık.

Böylece vatandaşlarımızı fiilen 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor.

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi bitecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bayram tatiline ilişkin yaptığı açıklamada, 'Pazartesi gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımızı fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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