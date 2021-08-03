Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 20.40'ta, 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre; sarsıntı, yerin 7.60 kilometre derinliğinde oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 20.40'ta, 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre; sarsıntı, yerin 7.60 kilometre derinliğinde oluştu.
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