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MUĞLA

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'ya bağlı Datça ilçesinin açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem​ | Muğlada deprem mi oldu? AFAD Son depremler listesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 20.40'ta, 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; sarsıntı, yerin 7.60 kilometre derinliğinde oluştu.

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